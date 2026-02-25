Otto Kivenmäki rikkoi Turussa SaiPan yhden kauden syöttöennätyksen.

Kivenmäki oli toisessa erässä alustamassa Samuli Niinisaaren 2–0-johtomaalia. Syöttöpiste oli porilaislähtöiselle pelaajalle jo kauden 41:s.

Tällä Kivenmäki nousee yksin SaiPan kaikkien aikojen tilastokärkeen ohi David McIntyren, joka syötti kaudella 2015–16 SaiPan paidassa 40 maalia.

Viime lauantaina kanadalaishyökkääjä Maxime Fortier rikkoi Otakar Janeckyn nimissä olleen SaiPan yhden kauden piste-ennätyksen saavutettuaan 52 ottelussa 27+33=60 pistettä.

SaiPa haki keskiviikkona Turusta 3–1-vierasvoiton. Lappeenrantalaisten voittoputki on nyt seitsemän ottelun mittainen. SaiPa rikkoi samalla 100 pisteen rajan ja nousi jakamaan SM-liigan kärkipaikkaa kaksi ottelua vähemmän pelanneen Tapparan rinnalle.

Sarjakolmonen KooKoo nousi Vaasassa 1–3-tappiolta 4–3-voittoon ja jatkaa pisteen päässä kärkikaksikosta. Sportin ilta mureni johtoasemasta nopeasti, kun Samuel Valkeejärvi kuittasi vaasalaisvahti Masi Härkösen seikkailun voittomaalilla vain 28 sekuntia Ville Meskasen ylivoimatasoituksen jälkeen.

Lukko nousi liiganeloseksi otettuaan täydet pisteet voittamalla kotonaan Jukurit maalein 2–1. Antti Saarela vastasi isäntien molemmista maaleista, jotka syntyivät ylivoimalla.

Myös JYP nousi 2–0-voitolla Kiekko-Espoosta ohi Ilveksen, joka hävisi vieraissa Pelicansille maalein 1–2.