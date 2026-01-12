Mestiksessä pelaava Joensuun Kiekko-Pojat on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen kanadalaishyökkääjä Jake Smithin kanssa.
28-vuotias Smith siirtyy Joensuuhun Tanskan pääsarjassa pelaavasta Aalborg Piratesista. Hän teki alkukaudella 32 (17+15) pistettä 22 ottelussa.
– Jake on kova maalintekijä huippulaukauksellaan, joka tuo joukkueeseen tarvittavaa juonikkuutta ja maalintekovoimaa varsinkin ylivoimapelaamiseen, Kiekko-Poikien omistaja ja manageri Jaakko Lipponen kommentoi tiedotteessa.
Ennen kuin Smith siirtyi täksi kaudeksi Eurooppaan, pelasi hän ECHL:ssä 233 ottelua tehden 164 pistettä.
Kiekko-Pojat on kertonut avoimesti tähtäävänsä ensi kaudeksi SM-liigaan. Se vaatii kuitenkin joukkueelta menestystä tänä vuonna Mestis-kaukaloissa.
Jo aiemmin JoKP teki sopimuksen AHL:ssä, NHL:ssä ja SHL:ssä pelanneen Kasimir Kaskisuon kanssa.