Mestiksessä pelaava Joensuun Kiekko-Pojat vahvistaa valmennusryhmäänsä kokeneella Risto Dufvalla.

Dufva toimii päävalmentaja Juha-Matti Kemppaisen ja apuvalmentaja Mikko Rämön apuna loppukauden ajan.

– Todella hienoa saada Risto mukaan valmennustiimiin. Hän tuo valtavan määrän kokemusta ja johtajuutta tietäen mitä menestyminen vaatii. Uskon, että tällä valmennustiimin vahvistamisella mahdollistamme tavoitteiden saavuttamisen, Kiekko-Poikien manageri Jaakko Lipponen kertoo tiedotteessa.

– Nopeat liikkeet ja hitaat autot ovat valttia tässä bisneksessä. Koskaan ei sanota ei, kun on mielenkiintoinen haaste ja Kiekko-Pojilla on erittäin mielenkiintoinen kevät edessä. Se oli ratkaiseva tekijä, että on selvä targetti mihin tähdätään, Dufva puolestaan sanoo.

Dufva liittyy Kiekko-Poikien vahvuuteen keskiviikkona.

JoKP on julkisesti kertonut tähtäävänsä ensi kaudella SM-liigaan, mikä vaatii joukkueelta Mestiksen mestaruutta tai Jokereiden pelatessa finaalissa, finaalipaikkaa.

Viime kaudella Dufva toimi Jokereiden päävalmentajana.

Kiekko-Poikien viime viikkojen vire on ollut kehno. Joukkue on voittanut 13 edellisestä pelistään vain kaksi. JoKP on sarjataulukossa tällä hetkellä viidentenä kuuden pisteen päässä toisena majailevasta IPK:sta.