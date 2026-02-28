Joensuun Kiekko-Pojat romahti jääkiekon Mestiksen runkosarjassa vahvan alkukauden jälkeen kahdeksanneksi ja kohtaa puolivälierissä runkosarjan voittaneen Helsingin Jokerit. Joensuulaisten haave pelata ensi kaudella SM-liigassa on siis työn ja tuskan takana.

Hallitseva mestari Jokerit nousee ensi kaudeksi SM-liigaan, mutta myös JoKP on ilmoittanut tavoittelevansa pääsarjapaikkaa.

SM-liigaa pelataan ensi kaudella maksimissaan 18 joukkueella. Nykyisten 16 joukkueen lisäksi mukana on siis varmuudella Jokerit, mutta paikkaa pidetään auki myös toiselle Mestis-seuralle.

Lopullisesti joukkuemäärä varmistuu myöhemmin keväällä, sillä tämän kauden Mestis-mestarilla tai Jokerien voittaessa Mestiksen hopeajoukkueella on mahdollisuus hakea lisenssiä.

JoKP tiedotti joulukuussa toimivansa näin, mikäli urheilullinen menestys sen sallii.

Ylivoimaisesti runkosarjan nimiinsä vieneen Jokerien kohtaaminen jo puolivälierissä on joensuulaisille iso este Mestiksen mestaruuden ja liigahaaveiden tiellä. Runkosarjan viidestä kohtaamisesta neljä viimeisintä päättyi Jokerien voittoon.

JoKP romahti kauden jälkimmäisellä puoliskolla rumasti. Joukkue saavutti joulukuun 27. päivän jälkeen 22 ottelussa vain kolme voittoa.

Lauantaina runkosarjan päätöskierroksella JoKP katkaisi 12 ottelun tappioputken voittamalla Kokkolan Hermeksen voittomaalikisan päätteeksi 2–1, mutta Jokerien kohtaamisen välttämiseksi jo puolivälierissä joukkueen olisi pitänyt voittaa ottelu varsinaisella peliajalla. Hermes jäi pisteen erolla JoKP:n yläpuolelle seitsemänneksi.

Hermes kohtaa puolivälierissä Iisalmen Peli-Karhut, Imatran Ketterä Rovaniemen Kiekon ja Kiekko-Vantaa TuTo Hockeyn.

Puolivälierät käynnistyvät maanantaina.