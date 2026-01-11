Joensuun Kiekko-Pojat on tehnyt jo joitain sopimuksia mahdolliselle SM-liigan superkaudelle. Myös tuleva päävalmentaja on kiinnitettynä.

Jokipojat on ilmaissut selvän kiinnostuksensa päästä mukaan SM-liigan sarjauudistusta edeltävälle siirtymäkaudelle 2026–27.

Niin sanotulle superkaudelle saavat hakea nykyisten 16 joukkueen lisäksi mukaan Mestiksen viime vuoden mestari Jokerit ja tämän kauden voittaja. Jokerien uusiessa mestaruutensa saa sen finaalivastustaja hakea paikkaa.

Kiekko-Poikien omistaja ja manageri Jaakko Lipponen myöntää, että siirtymän aikataulu ei ole ihanteellinen. Joukkuetta pitäisi vahvistaa merkittävästi, mutta varmuus liigapaikasta on saatavissa vasta aikaisintaan maaliskuun lopussa.

Siitä huolimatta Joensuussa haaveillaan paikasta superkaudelle tosissaan, vaikka tulevaisuudessa seuran paikka on mitä varmimmin uudessa B-liigassa.

– Kyllähän tässä moni joensuulainenkin pelaaja on ollut minuun yhteydessä, kun ollaan kavereita ja näin. Olemme käyneet keskusteluita, mutta kuinka moni oikeasti uskaltaa tehdä meille sopparia ja jäädä odottelemaan sinne huhti-toukokuulle – ja sitten saattaa joku muu ovi sulkeutuakin. Kyllähän se on vaikea yhtälö, Lipponen myöntää MTV Urheilun haastattelussa.