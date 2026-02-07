Jokerit hävisi perjantaina Mestiksen vierasottelussa Nokian Pyrylle. Päävalmentaja Tomek Valtonen purki turhautumistaan ottelun jälkeen joukkueen kannattajille ja pahoittelee nyt seuran julkaisemalla videolla käytöstään.

Mestistä ylivoimaisesti johtava Jokerit on ollut yllättävissä vaikeuksissa ensimmäistä kauttaan sarjassa pelaavaa Pyryä vastaan. Voitot ovat kuuden runkosarjakohtaamisen jälkeen tasan 3–3.

Perjantaina Nokialla Pyry voitti 3–2 Niko Himmasen tehtyä voittomaalin kaksi ja puoli minuuttia ennen päätössummeria.

Tämän jälkeen Nokian jäähallin uumenissa tapahtui jotain, mitä päävalmentaja Valtonen nyt pahoittelee.

– Matkalla koppiin meidän kannattajamme näytti kenkiä meidän valmennukselle, ja minä siihen reagoin epäasiallisella tavalla, mikä ei kuulunut siihen hetkeen. Ei ole omien arvojeni mukaista eikä myöskään Jokerien, Valtonen sanoo seuran X-tilillä julkaistulla videolla.

Kenkien heiluttelulla vaaditaan seurajohdolta potkuja valmentajalle.

Vaikka Jokerit nyt johtaa Mestistä ylivoimaisesti 18 pisteen marginaalilla, kausi ei ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. 13 ensimmäisen ottelun saldo oli viisi voittoa ja kahdeksan tappiota. Tuon jakson viimeisessä ottelussa Jokerit hävisi niin ikään vieraissa Pyrylle ja oli Mestiksessä seitsemätenä.

Paikalle saapuneet kannattajat heiluttivat jo tuolloin katsomossa kenkiä protestina Valtosen suuntaan.