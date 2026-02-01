Kiki kilpailee Uuden musiikin kilpailussa kappaleellaan Rakkaudenkipee.

Uuden musiikin kilpailun vuoden 2026 artistikattaus julkistettiin keskiviikkona 14. tammikuuta. UMK:n voittoa ja Suomen euroviisuedustajan paikkaa tavoittelevat tänä vuonna Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.

Kiki kilpailee UMK:ssa Rakkaudenkipee-nimeä kantavalla kappaleella, joka julkaistiin perjantaina 23. tammikuuta. Kilpailuun pääseminen tuntuu artistista unelmien täyttymykseltä.

– Olen niin onnellinen ja kiitollinen, hän kertoi UMK:n mediatilaisuudessa MTV Uutisille.

Artisti paljasti päästäneensä suustaan "kaikki maailman kirosanat", kun hän sai kuulla, että hänet oli valittu mukaan Uuden musiikin kilpailuun.

– Kaikki tunteet tulivat ulos. Se oli ihan hullu fiilis, koska olin jännittänyt tosi pitkään. Olen toivonut tätä niin pitkään kuin muistan, hän sanoi.

Kikin UMK-kappale julkaistaan perjantaina 23. tammikuuta.Tomi Natri /All Over Press

Kiki on hakenut kerran aikaisemmin mukaan Uuden musiikin kilpailuun. Hän on onnellinen, että kilpailun ovet avautuivat hänelle juuri tänä vuonna.

– Uskon, että kaikella on tarkoitus. Minun aikani oli nyt, eikä silloin.

Kikiä on toivottu mukaan UMK:hon myös kilpailun fanien toimesta. Toiveet ovat kantautuneet myös suoraan artistille.

– Ihmisiltä on tullut viestejä, että voisitko osallistua, ja että he haluaisivat nähdä minut täällä. On ihan superihanaa olla täällä vihdoin, hän iloitsi.

Euroviisujen yllä on viime vuosina leijunut Israelin osallistumiseen liittyvä varjo, ja maata on vaadittu suljettavaksi ulos kilpailusta sen Gazassa suorittamien sotatoimien ja kansanmurhasyytösten vuoksi.

Euroopan yleisradiounioni EBU linjasi joulukuussa, että Israel saa tänäkin vuonna osallistua kilpailuun. Islanti, Irlanti, Espanja, Alankomaat ja Slovenia ovat sittemmin ilmoittaneet jättäytyvänsä pois tämän vuoden Euroviisuista.

Myös Yleä on vaadittu vetäytymään Euroviisuista Israelin osallistumisen vuoksi. Esimerkiksi Kulttuurialan Ylelle suuntaamassa vetoomuksessa vaadittiin muun muassa, että Yle vetäytyy Euroviisuista, mikäli EBU sallii Israelin osallistua kevään 2026 kisoihin. Kiki on yksi vetoomuksen allekirjoittaneista artisteista.

Kiki ei ota suoraan kantaa siihen, aikooko hän edustaa Suomea Euroviisuissa, mikäli voittaa UMK:n.

– Tuo on niin vaikea tilanne kaikin puolin, ja sydäntä särkee tämä koko tilanne. Minua on harmittanut, että tämän ihanan kokemuksen, musiikin ja viihteen päällä on tällainen tosi tumma varjo, hän sanoi.

– Toivon, että tilanne olisi sellainen, että pääsisin lähtemään, koska se on ollut suuri unelmani pienestä asti. Mutta olen päättänyt, että nyt keskityn UMK:hon, se on itsessäänkin jo tosi upea show. Jos voitto tulee, niin toivotaan. Kyllä minä sitä haluaisin, hän jatkoi.