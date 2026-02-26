



Lähtisitkö edustamaan Suomea Euroviisuihin? Näin UMK-kilpailijat vastasivat Ylen mukaan UMK-voittaja voi kieltäytyä edustuspaikasta Euroviisuihin. YLE Julkaistu 26.02.2026 15:05 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Ylen mukaan Uuden Musiikin Kilpailun voittajaa ei pakoteta osallistumaan Euroviisuihin. Näin UMK-kilpailijat ovat kommentoineet MTV Uutisille Euroviisuihin osallistumistaan tammikuussa. Uuden Musiikin Kilpailun finaali kamppaillaan lauantai-iltana 28. helmikuuta, ja samalla valitaan Suomen tämän vuoden Euroviisujen edustaja. Ylen mukaan voittaja voi kieltäytyä edustuspaikasta Euroviisuihin. – Emme tietenkään voi pakottaa ketään mihinkään. Se ei tuottaisi hyvää lopputulosta millään tavalla, Ylen viihteen toimituspäällikkö Juha Lahti kertoo. UMK-finaalissa kisaavat Etta, Kiki,

Näin kilpailijat ovat vastanneet MTV Uutisille kysymykseen siitä, lähtisivätkö he edustamaan Suomea Euroviisuihin, mikäli he voittaisivat UMK:n.

Komiat

Komiat-yhtye kilpailee UMK:ssa kappaleella Lululai. Bändistä tutut Aleksi Yli-Sissala sekä Eero Nummela vierailivat suorassa Huomenta Suomen lähetyksessä maanantaina 19. tammikuuta ja kertoivat, että he haluavat keskittyä ensin UMK:hon ja mikäli voitto osuisi heidän kohdalla, olisi aika miettiä Euroviisuihin lähtemistä.

– Meidät valittiin yli 500 kappaleen joukosta tähän, niin uskaltaako sitä edes enää toivoa enempää, Sissala sanoi.

– Ei voi alkaa sanoittamaan liikaa asioita etukäteen, Nummela komppasi.

Kiki

Kiki ei ota suoraan kantaa siihen, aikooko hän edustaa Suomea Euroviisuissa, mikäli voittaa UMK:n. Hän kertoi MTV Uutisille UMK:n pressitilaisuudessa 14. tammikuuta, että myös hän aikoo miettiä Euroviisuihin lähtemistä vasta, jos voittaa UMK:n.

– Tuo on niin vaikea tilanne kaikin puolin, ja sydäntä särkee tämä koko tilanne. Minua on harmittanut, että tämän ihanan kokemuksen, musiikin ja viihteen päällä on tällainen tosi tumma varjo, hän sanoi.

Etta

Artisti Etta kertoi Huomenta Suomessa 15. tammikuuta, että hän haki lähtökohtaisesti UMK:hon. Hänen mielestään on ollut upeaa seurata, millainen ilmiö UMK:sta on tullut Suomessa.

– UMK on se, mihin olen keskittynyt. Ja hitto, sitten jos se voitto tulee sieltä, niin sitten mietitään uudelleen. Mutta olisihan se hienoa lähteä tuonne maailmalle näyttämään, mistä on Suomi-neito on tehty, Etta vihjasi.

Antti Paalanen

Paalanen kommentoi MTV Uutisille 14. tammikuuta aikovansa edustaa Suomea Euroviisuissa, mikäli hän voittaa UMK:n.

– Kyllä minä aion lähteä, vaikka tämä tilanne on tosi ristiriitainen, enkä voi hyväksyä sotaa tai tätä kamaluutta missään tapauksessa. Näen sen niin, että paras tapa, miten minä voin artistina vaikuttaa maailmaan on, että tuon hyvää energiaa ja kanavoin rakkautta ja eheytymistä, Paalanen sanoi.

– Olen ajatellut, että jos nyt sellainen tapahtuma kävisi, että voittaisin tämän kisan, niin kyllä sitä lähdetään ilman muuta Suomea edustamaan. Se on kunnia-asia, hän jatkoi.

Chachi

Myöskään Chachi ei ole halunnut sanoa suoraan, lähtisikö hän Euroviisuihin. MTV Uutisten haastattelussa 14. tammikuuta hän sanoi, että haluaa keskittyä nyt UMK:hon.

– Edessäni on vielä niin monia askeleita siihen pisteeseen, että saisin edes päättää sellaisesta asiasta. Aion elää nyt tässä hetkessä ja nauttia joka hetkestä, Chachi sanoi.

Sinikka Monte

23-vuotias Sinikka Monte vieraili Huomenta Suomessa 20. tammikuuta. Hän kertoi, että kysymys siitä, lähtisikö hän Euroviisuihin, mikäli UMK-voitto osuisi kohdalle, on vaikea.

– Tilanne on niin kauhea. Olen aina rakastanut Euroviisuja aina ja on harmi, että tästä on tullut niin poliittista. Mutta kyllä minä haluaisin osallistua Euroviisuihin. Mutta tällä hetkellä keskityn UMK:hon, Monte sanoi.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen eivät ole hekään halunneet ottaa vielä tässä vaiheessa kantaa siihen, lähtisivätkö Euroviisuihin.

– Me olemme lähteneet UMK-kilpailuun ja haluamme nauttia tästä. Meillä on Suomessa näin hieno ohjelma kuin UMK, että emme edes tarvitsisi Euroviisuja, Parkkonen sanoi 14. tammikuuta tehdyssä haastattelussa.

– UMK on lähes samantasoinen kilpailu kuin Ruotsissa Melodifestivalen, ja sielläkin monet artistit hakevat kyseiseen kilpailuun vain sen vuoksi, että pääsivät esiintymään Melodifestivaliin. Se on itsessään niin iso asia, Lampenius sanoi.

Euroviisujen yllä on viime vuosina leijunut Israelin osallistumiseen liittyvä varjo, ja maata on vaadittu suljettavaksi ulos kilpailusta sen Gazassa suorittamien sotatoimien ja kansanmurhasyytösten vuoksi.

Euroopan yleisradiounioni EBU linjasi joulukuussa, että Israel saa tänäkin vuonna osallistua kilpailuun. Islanti, Irlanti, Espanja, Alankomaat ja Slovenia ovat sittemmin ilmoittaneet jättäytyvänsä pois tämän vuoden Euroviisuista.

Myös Yleä on vaadittu vetäytymään Euroviisuista Israelin osallistumisen vuoksi.

Finaalin kilpailujärjestys on seuraava:

1. Komiat – Lululai

2. Etta – Million Dollar Smile

3. KIKI – Rakkaudenkipee

4. Antti Paalanen – Takatukka

5. CHACHI – Cherry Cake

6. Sinikka Monte – Ready To Leave

7. Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

