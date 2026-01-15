UMK-artisti Antti Paalanen lähtisi kilpailun voittaessaan Euroviisuihin, vaikka hän myöntää tilanteen olevan ristiriitainen.

Uuden musiikin kilpailun vuoden 2026 artistikattaus julkistettiin keskiviikkoiltana 14. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikkaa havittelee tuttuun tapaan seitsemän kilpailijaa, joista yksi on harmonikansoittaja Antti Paalanen.

– On aivan uskomaton fiilis, vähän epätodellinen, että onko tämä totta. Mutta kyllä, täällä ollaan ja hanuri soi, Paalanen iloitsi MTV Uutisten haastattelussa UMK-artistien mediatilaisuudessa.

Uuden musiikin kilpailu on ollut UMK- ja euroviisufaniksi tunnustautuvan Paalasen pitkäaikainen haave, ja hän onkin hakenut kilpailuun useana vuonna.

– Nyt saimme tehtyä niin mahtavan biisin, että pääsin mukaan. Tämä on aivan mahtavaa, hän iloitsi MTV Uutisten haastattelussa.

Vaikka Paalanen osallistuu Uuden musiikin kilpailuun ensimmäistä kertaa artistina, on hänen musisointiaan kuultu kilpailussa jo aiemmin. Hän nimittäin soitti haitaria artisti Emman vuoden 2017 UMK-kappaleessa Circle of Light.

Euroviisujen yllä on viime vuosina leijunut Israelin osallistumiseen liittyvä varjo, ja maata on vaadittu suljettavaksi ulos kilpailusta sen Gazassa suorittamien sotatoimien ja kansanmurhasyytösten vuoksi.

Euroopan yleisradiounioni EBU linjasi joulukuussa, että Israel saa tänäkin vuonna osallistua kilpailuun. Islanti, Irlanti, Espanja, Alankomaat ja Slovenia ovat sittemmin ilmoittaneet jättäytyvänsä pois tämän vuoden Euroviisuista.

Myös Yleä on vaadittu vetäytymään Euroviisuista Israelin osallistumisen vuoksi. Paalanen kommentoi MTV Uutisille aikovansa edustaa Suomea Euroviisuissa, mikäli hän voittaa Uuden musiikin kilpailun.

– Kyllä minä aion lähteä, vaikka tämä tilanne on tosi ristiriitainen, enkä voi hyväksyä sotaa tai tätä kamaluutta missään tapauksessa. Näen sen niin, että paras tapa, miten minä voin artistina vaikuttaa maailmaan on, että tuon hyvää energiaa ja kanavoin rakkautta ja eheytymistä, Paalanen sanoi.

– Olen ajatellut, että jos nyt sellainen tapahtuma kävisi, että voittaisin tämän kisan, niin kyllä sitä lähdetään ilman muuta Suomea edustamaan. Se on kunnia-asia, hän jatkoi.

Katso Paalasen haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!