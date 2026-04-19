Juuri julkaistu kuva- ja videomateriaali paljastaa, että EU:n vaatimusten takia tehtävät eläinkokeet tuottavat eläimille suurta kärsimystä, kertoo eläinoikeusjärjestö Animalia.
EU velvoittaa eläimillä tehtäviä myrkyllisyyskokeita useille alueelleen tuleville tuotteille, kuten kemikaaleille ja lääkkeille.
Kansainväliselle eläinsuojelujärjestölle Animals Internationalille luovutettu, Britanniassa kuvattu materiaali paljastaa, millaisia eläinkokeita Euroopan unionissa toimivien yritysten tuotteiden vuoksi tehdään.
Kanilla testataan myrkyllisen aineen vaikutusta. Kani on sidottu ja pakotettu hengittämään testattavaa ainetta.Toxicity.inc
Kokeissa eläimiä pistetään ja pakkosyötetään ja niille tehdään avohaavoja, joille levitetään testattavaa ainetta.
Niitä myös pakotetaan hengittämään myrkyllisiä aineita.
– Materiaali ei kuvaa laittomuuksia tai laiminlyöntejä. Se kuvaa täysin tavanomaisia ja laillisia eläinkokeita, joita tehdään EU:n vaatimusten takia, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs kommentoi tiedotteessa.
– Järkyttävästä materiaalista näkee selvästi, että eläimet kokevat silmitöntä tuskaa, pelkoa ja ahdistusta.
Materiaalissa näkyvät kokeet on Animalian tiedotteen mukaan tehty esimerkiksi kipulääkkeiden, antibioottien, astmalääkkeiden, painonpudotuslääkkeiden ja sienilääkkeiden myrkyllisyyskokeita varten.
Samanlaisia testejä tehdään myös teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden ja ruokien lisäaineiden takia.
Makakiapinaa käsitellään eläinkoelaitoksessa.Toxicity.inc
EU on kieltänyt kosmetiikan eläinkokeet, ja myös pesuaineiden eläinkoekielto tulee voimaan vuonna 2029. Kemikaalien turvallisuustestauksen vuoksi tehtävät eläinkokeet ovat edelleen pakollisia. Myrkyllisuuskokeet ovat osa turvallisuustestauksia.
EU on kuitenkin parhaillaan laatimassa suunnitelmaa eläinkokeettomaan tutkimukseen siirtymiseksi kemikaalien myrkyllisyyskokeissa.
Jotta tavoite toteutuisi, suunnitelmalla pitää olla esimerkiksi riittävä rahoitus.
Animalia vaatii yhdessä Animals Internationalin ja monien muiden eläinjärjestöjen kanssa EU:lta toimia.
– Vetoamme muiden kansainvälisten eläinjärjestöjen kanssa EU:hun, jotta suunnitelma toteutuu.
Animalia vaatii lisäksi, että Suomessa puolueiden tulee ottaa eläinkokeiden lopettaminen tavoitteeksi vaalityössään.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.
