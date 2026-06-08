Lauantaisessa onnettomuudessa kuoli iäkäs nainen.
Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet.
Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa.
Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle.
Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa.