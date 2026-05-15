Jalostussääntelytyöryhmä pyrkii selvittämään koirille hyvinvointihaittoja aiheuttavat ääripiirteet, sairaudet ja rakenteelliset ongelmat.
Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä valmistelee koirien jalostusta koskevaa asetusta. Työn pohjana ovat Luonnonvarakeskuksen selvitykset koirien terveystilanteesta ja siitä, miten jalostuksella voidaan vaikuttaa terveyteen.
Luonnonvarakeskuksen tutkija Riitta Kempe on ollut mukana tekemässä raportteja työryhmän päätöksenteon tueksi.
Kempe kertoo yllättyneensä lyhytkalloisten rotujen ongelmien moninaisuudesta.
– Että se ei ole pelkästään sitä hengitysteiden ahtautta ja hengitysvaikeutta, vaan se vaikuttaa hyvin moneen ominaisuuteen: silmiin, korviin... Sitten on suu, nielu, ruoansulatuskanava ja ihopoimut, Kempe sanoo Huomenta Suomessa.
Kempe kertoo tutkijaryhmän kirjanneen noin kymmenkunta sellaista ongelmakohtaa, joiden katsotaan rikkovan eläinsuojelulakia ja eläinten hyvinvointia.
– Kyllä se ainakin avasi tutkijan silmät, että asialle täytyy tehdä jotain, ja kuinka mittava se on se ongelma, Kempe sanoo.
Jalostussääntelytyöryhmän tavoitteena on maa- ja metsätalousministeriön asiantuntija Tiina Pullolan mukaan laatia koirien jalostusta koskevat säännökset uuteen eläinten hyvinvointilain nojalla annettavaan jalostusasetukseen. Pullola on mukana työryhmässä.