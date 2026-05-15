



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Uusi lainsäädäntö puuttuu koirien jalostukseen | MTV Uutiset

Uusi lainsäädäntö puuttuu koirien jalostukseen – tiettyjen rotujen ongelmat hätkähdyttävät: "Avasi tutkijan silmät" 9:34 Uusi lainsäädäntö puuttuu koirien jalostukseen Suomessa ja EU:ssa. Mistä on kyse? Haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkija Riitta Kempe sekä maa- ja metsätalousministeriön asiantuntija Tiina Pullola. Julkaistu 12 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Jalostussääntelytyöryhmä pyrkii selvittämään koirille hyvinvointihaittoja aiheuttavat ääripiirteet, sairaudet ja rakenteelliset ongelmat. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä valmistelee koirien jalostusta koskevaa asetusta. Työn pohjana ovat Luonnonvarakeskuksen selvitykset koirien terveystilanteesta ja siitä, miten jalostuksella voidaan vaikuttaa terveyteen. Luonnonvarakeskuksen tutkija Riitta Kempe on ollut mukana tekemässä raportteja työryhmän päätöksenteon tueksi. Kempe kertoo yllättyneensä lyhytkalloisten rotujen ongelmien moninaisuudesta. – Että se ei ole pelkästään sitä hengitysteiden ahtautta ja hengitysvaikeutta, vaan se vaikuttaa hyvin moneen ominaisuuteen: silmiin, korviin... Sitten on suu, nielu, ruoansulatuskanava ja ihopoimut, Kempe sanoo Huomenta Suomessa. Kempe kertoo tutkijaryhmän kirjanneen noin kymmenkunta sellaista ongelmakohtaa, joiden katsotaan rikkovan eläinsuojelulakia ja eläinten hyvinvointia. – Kyllä se ainakin avasi tutkijan silmät, että asialle täytyy tehdä jotain, ja kuinka mittava se on se ongelma, Kempe sanoo. Lue myös: Eläinlääkäri kritisoi roturisteytysprojekteja: "Ei ehdi vaikuttaa rotukoirien tilanteeseen" Jalostussääntelytyöryhmän tavoitteena on maa- ja metsätalousministeriön asiantuntija Tiina Pullolan mukaan laatia koirien jalostusta koskevat säännökset uuteen eläinten hyvinvointilain nojalla annettavaan jalostusasetukseen. Pullola on mukana työryhmässä.

– Käydään läpi näitä muun muassa Riitan tekemiä raportteja ja katsotaan hyvinkin laajalla skaalalla koirilla esiintyviä perinnöllisiä vikoja ja sairauksia, siis erilaisia ääripiirteitä ja perinnöllisiä sairauksia, rakenteellisia ongelmia. Pyritään sitten niistä listaamaan ne kaikista keskeisimmät, jotka eniten aiheuttavat hyvinvointihaittaa, Pullola kertoo.

Mistä on kyse? Katso lyhyesti. Juttu jatkuu videon alla.

0:53 Mistä on kyse uudessa lainsäädännössä? Lyhyt selitys videolla.

Työryhmä keskittyy koiran ominaisuuksiin, ei rotuun

Onko todennäköistä, että joidenkin koirarotujen jalostus tulisi säätelyjen jälkeen mahdottomaksi?

– Käytännössä ei keskitytä nimenomaan mihinkään tiettyihin koirarotuihin, vaan keskitytään nimenomaan niihin vikoihin ja sairauksiin ja niihin ulkoisiin piirteisiin. Eli nimenomaan sääntelyn ajatuksena on se, että sitä sovelletaan yhtä lailla sekä puhdasrotuisiin että esimerkiksi sekarotuisiin koiriin, Tiina Pullola sanoo.

Merkitystä ei Pullolan mukaan ole siis rodulla, vaan koiran ominaisuudella.

– Että jos on joku sellainen haitallinen sairaus tai vika, niin sitä koiraa ei sitten käytetä jalostukseen, oli se rekisteröity tai puhdasrotuinen, sekarotuinen, ihan sama, onko minkälainen tausta.

Eläinlääkäri Juha Kallio arvioi Asian ytimessä.doc: Sairaiksi jalostetut -dokumentissa, että tuleva sääntely voi kuitenkin tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät kaikki rodut enää täytä vaatimuksia.

– Pitäisin sitä jopa todennäköisenä sen takia, että osa nykyisistä roduista on esimerkiksi niin lyhytkuonoisia, että jos sinne tulee mikä tahansa mittaraja, niin se on sellainen, joka sulkee joitakin rotuja pois, sanoo Kallio.

Miten koirien kasvattajat ovat suhtautuneet työryhmään? Miten tuotanto- ja lemmikkieläimien jalostus eroavat toisistaan? Millainen on uusi EU:n parlamentin hyväksymä kissoja ja koiria koskeva asetus? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Asian ytimessä.doc: Sairaiksi jalostetut Moni suosittu koirarotu on jalostettu sairaaksi. Mitä asialle voi tehdä? 20:18 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.