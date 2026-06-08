Ukraina on iskenyt Venäjän miehittämille alueille heikentääkseen alueiden polttoainevarastoja.
Venäjän hallitsema Krimin niemimaa kiristi viime viikolla polttoaineen säännöstelyä entisestään, kun kaiken bensiinin käteismyynti ja uusien bensakuponkien myöntäminen keskeytettiin.
Polttoainepula johtuu Ukrainan lisääntyneistä drooni-iskuista Venäjän polttoaineinfrastruktuuriin.
Krimin niemimaalla on ollut jo useita päiviä pitkiä jonoa huoltoasemalla, kun polttoainetoimituksia on rajoitettu.
Kremlin nimittämä Krimin johtaja Sergei Aksjonov ilmoitti uutistoimisto Reutersin mukaan viime viikolla uusista polttoainerajoituksista, jotka tiukensivat toukokuun lopussa asetettuja myyntirajoituksia.
Uusiin rajoituksiin kuului muun muassa se, että olemassa olevilla polttoainekupongeilla sai ostaa vain 20 litraa polttoainetta.
Arkistokuva vuodelta 2022: Ukraina on yrittänyt eristää miehitettyä Krimin niemimaata Venäjästä muun muassa iskemällä Kertsinsiltaan. Nyt hyökkäyksiä on tehty voimalla Venäjän polttoaineinfrastruktuuriin.STELLA Pictures / ddp
Ukraina on kuukausien ajan hyökännyt Venäjän polttoaineinfrastruktuuriin.
Ukraina on iskenyt laitosten lisäksi muun muassa valtateihin, jotka vievät Venäjän miehittämille alueille sekä polttoainerekkoihin Etelä- ja Itä-Ukrainassa.