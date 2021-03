Eläinten oikeuksista keskustellaan yksipuolisesti: Eläinten kokemaa kipua vähätellään ja tunteet nousevat pintaan

Lehmä ja kana oppivat ratkaisemaan vaativia tehtäviä. Ahvenparvissa on hierarkia ja ne aistivat kipua. Eläin on lain silmissä edelleen omaisuutta eikä tunteva yksilö, vaikka tiede on ottanut valtavia harppauksia eläinten älykkyyden, tunteiden ja kivun aistimisen saralla.