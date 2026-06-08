Presidentti on luvannut antaa ohjelmalle uuden haastattelun.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pillastui amerikkalaismedia NBC Newsin haastattelussa niin kovasti, että päätti lähteä kävelemään kesken kaiken.

Meet the Press -ohjelman haastattelu lähti käyntiin varsin sujuvasti. Toimittaja Kristen Welker kysyi haastattelussa presidentiltä ensin Iranista. Trump pysyi tässä kohtaa haastattelua vielä viileänä ja vastasi toimittajan kysymyksiin.

"Olen saanut tarpeekseni"

Myöhemmin keskustelu kääntyi kuitenkin presidentinvaaleihin ja Trumpin kiukku alkoi nousta.

Trump väitti, että niin vuoden 2020 Kalifornian esivaalit kuin presidentinvaalitkin olisivat olleet vilpillisiä. Welker yritti parhaansa mukaan udella presidentiltä tähän todisteita.

– Onko teillä todisteita väitteen tueksi, Welker tivasi Trumpilta useita kertoja.

– Minun tarvitsee vain katsoa ja kuunnella, Trump vastaa.

– Mutta eihän se ole mikään todiste, Welker vastaa.

Tämän jälkeen sanaharkka kärjistyi totisesti. Trump haukkui NBC:tä ja lopulta myös Welkeria "epärehelliseksi ja tyhmäksi".

– Lopetetaan tämä tähän. Olen saanut tarpeekseni, Trump kertoo ja nousee ylös.

Kun videota katsoo tarkasti, pudottaa presidentti takinrinnuksestaan irrottamansa mikrofonin lattialle ja astuu kengällä sen päälle. Ei ole tiedossa, oliko päälletallaaminen presidentiltä tarkoituksellinen teko.

Haastattelussa oli myös muita, osapuolista johtumattomia haasteita, jotka johtivat haastattelun keskeytymisiin.