Kotimainen varhaisperuna on todellinen kansallisaarre. Tältä näyttää juhannuksen pottutilanne!

Kotimaisella varhaisperunalla oli haastava kevät vaihtelevien sääolojen vuoksi, mutta nyt näkymät ovat parantuneet, tiedottaa Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

Viljelijä Mika Törnen mukaan perunan kehitystä on saatu seurata tänä vuonna tavallista tarkemmin. Vielä pari viikkoa sitten tunnelmat olivat aivan toiset kuin nyt.

– Kevät oli pitkä ja kylmä, ja kasvustoissa näkyi paljon epätasaisuutta. Nyt peruna on kuitenkin ottanut hyvin kasvua kiinni ja pellolla näyttää jo aivan erilaiselta. Sadosta on tulossa keskinkertainen, Törne kertoo MTK:n tiedotteessa.

Tiesitkö? Varhaisperunaa tuottavia tiloja on Suomessa noin 290. Tuotanto on vahvasti keskittynyt Varsinais-Suomeen, jossa viljellään noin kolme neljäsosaa maan varhaisperunoista. Suurimpia tuotantokuntia ovat Laitila, Naantali, Uusikaupunki ja Parainen.

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Poikkeuksellinen herkku: "Suurin valtti on tuoreus"

MTK muistuttaa, että varhaisperuna on herkkä tuoretuote. Perunan kuori on ohut, mukula vaalea ja sileä, ja tuore kuori irtoaa helposti sormella pyyhkäisemällä.

Laadukkaan varhaisperunan tunnistaa kermaisesta ja napakasta suutuntumasta. Potun maku on mieto, raikas ja makeahko.

– Kotimaisen varhaisperunan suurin valtti on tuoreus. Parhaimmillaan peruna nostetaan samana päivänä, kun se päätyy kuluttajan kattilaan, MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen sanoo.

Kauppojen perunalaareilla kannattaa olla tarkkana. Irtomyynnissä olevista perunoista on ilmoitettava alkuperämaa ja laatuluokka. Usein esillä ovat myös lajike ja viljelijän nimi.

Kotimaista varhaisperunaa juhannuspöytään?

Viljelijä Mika Törne ja varhaisperunat Rymättylässä.MTK

Varhaisperunat kuuluvat olennaisena osana suomalaisten keskikesän juhlaan. Miltä siis näyttää juhannuksen varhaisperunatilanne?

– Peruna ei kasva käskemällä, vaan säiden ehdoilla. Tänä keväänä on saanut olla kärsivällinen, mutta nyt näyttää siltä, että juhannuspöytiin saadaan laadukasta kotimaista varhaisperunaa, Törne sanoo.

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