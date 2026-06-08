Naton Baltian-ilmavalvonnan hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa.
Latvian armeija varoittaa toisesta ilmauhasta maan itäosissa sijaitsevissa Ludzan, Rezeknen, Balvin ja Kraslavan kunnissa.
Aiemmin maanantaiaamuna ilmauhkavaroitus annettiin maan Ludzan, Rezeknen, Balvun ja Aluksnen kuntiin. Varoitus peruttiin tuntia myöhemmin noin puoli yhdeltätoista.
Varoituksen jälkeen Naton Baltian-ilmavalvonnan hävittäjä ampui alas miehittämättömän droonin Latvian ilmatilassa. Droonin ampui alas Liettuasta ilmaan noussut ranskalainen Rafale-hävittäjä, kertoo Liettuan armeijan tiedottaja.
Silminnäkijähavaintojen mukaan alasampuminen tapahtui Rogovkan kylän yllä Itä-Latviassa, kertoo Latvian yleisradio LSM.
Huhtikuusta lähtien neljä ranskalaista Rafale-hävittäjää on ollut sijoitettuna Liettuan Šiauliain lentotukikohtaan osana Naton Baltian ilmavalvontaa, LSM kirjoittaa.