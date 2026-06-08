Espanjan päävalmentaja Luis de la Fuente sanoi sunnuntaina, että Lamine Yamalin, Nico Williamsin ja Victor Munozin toipuminen etenee aikataulussa, jotta he olisivat käytettävissä MM-kisojen avausottelussa Kap Verdeä vastaan ​​15. kesäkuuta.

Yamalia on hoidettu nivusvaivojen ja huhtikuussa saamansa takareisivamman vuoksi. Myös Williams ja Munoz ovat toipumassa eriasteisista vammoista.

Espanja pelaa tänään viimeisen MM-kisoihin valmistavan ottelunsa Pueblassa, Meksikossa, mutta kolmikko pysyi maajoukkueen harjoituskeskuksessa Chattanoogassa, Yhdysvaltain Tennesseessä.

– Jos tulevina päivinä ei tule takaiskuja, odotamme heidän olevan käytettävissä 15. kesäkuuta, De la Fuente kertoi toimittajille.

– Uskon, että kaikki kolme ovat pelikunnossa.

Kysymykseen siitä, voisivatko kaikki kolme olla viikon kuluttua jopa avauskokoonpanossa, De la Fuenten vastaus oli varovaisempi.

– Kaikki kolme ovat odotetun aikataulun mukaisesti hyvässä kunnossa 15. kesäkuuta. Tärkeintä on, että noudatamme aikatauluja nyt ja jatkossa, jotta he voivat olla mukanamme ja käytettävissä jossain vaiheessa ottelua.

Kaksi vuotta sitten Euroopan mestaruuden voittanut Espanja on yksi suurimmista suosikeista voittamaan nyt myös maailmanmestaruuden.