Sunnuntaina kentän pintaan tuupertuneen Christian Eriksenin odotetaan pääsevän pian sairaalasta, tiedottaa Tanskan jalkapallomaajoukkue.

Viisi vuotta sitten dramaattisen sairaskohtauksen kesken Huuhkajien arvokisa-avauksen saanut Eriksen kaatui sunnuntaina kentän pintaan Tanskan ja Ukrainan välisessä maaottelussa. Ottelu keskeytettiin dramaattisen tilanteen jälkeen.

Eriksen käveli kentältä omin jaloin ja kuljetettiin sairaalaan jatkotutkimuksiin. Tanskan maajoukkueen lääkäri Morten Boensen kertoi tänään Eriksenin voivan hyvin ja pääsevän mitä todennäköismmin pian sairaalasta kotiin.

Boensen arvioi aiemmin Eriksenille asetetun tahdistimen pelasteneen tämän hengen sunnuntaina.