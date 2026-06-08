Irakin MM-kisajoukkueen tähtipelaajan, hyökkääjä Aymen Husseinin kerrotaan istuneen lauantaina lähes seitsemän tunnin ajan kuulusteltavana Chicagon O'Haren lentokentällä, kun Irakin joukkue saapui Yhdysvaltoihin.
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Läheisessä suhteessa Irakin jalkapallomaajoukkueeseen oleva maan olympiakomitean edustaja kertoo Hussein päässeen kuitenkin lopulta Yhdysvaltoihin, toisin kuin joukkueen valokuvaaja, jolta pääsy evättiin.
Rajaviranomaisten kerrotaan käyneen läpi Husseinin puhelinta.
– Valokuvaaja Talal Salahia pidettiin yli kymmenen tuntia, ja hänen puhelimeensa tehtiin samanlaisia tarkastuksia. Lopulta hänen pääsynsä Yhdysvaltoihin evättiin, Irakin olympiakomitean lähde kertoi Reutersille.
Irak pelaa jalkapallon MM-kisoissa ensimmäistä kertaa 40 vuoteen. Vuoden 1986 kisat Meksikossa oli ennen tätä maan ainoa kerta MM-tasolla.
Hussein on yksi joukkueen tärkeimmistä pelaajista. Hän teki karsinnoissa ratkaisevan maalin, joka sinetöi Irakin kisapaikan. Urallaan 94 kertaa Irakia edustanut Hussein on maan historian viidenneksi paras maalintekijä 33 maaottelumaalillaan.
Keväällä 30 vuotta täyttänyt hyökkääjä on lähtöisin Hawijasta, joka oli vuosituhannen alussa maailman epävakaimpia alueita Yhdysvaltojen hyökättyä Irakiin vuonna 2003.
Terroristijärjestö Al-Qaida tappoi Husseinin isän vuonna 2008, ja vuonna 2014 hänen veljensä joutui terroristijärjestö Isisin sieppaamaksi. Veli on tiettävästi kuollut.