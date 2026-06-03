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Kokoomuksen kansanedustaja äänesti hallituksen porsasesitystä vastaan

Porsaiden kastraatio tarkoittaa eläinten kiveksien poistamista ja siemenjohtimien katkomista. Porsaita kastroidaan, jottei sianlihaan muodostuisi ihmisille epämiellyttävää niin sanottua karjunhajua.

Oppositiopuolueista SDP, vihreät, vasemmisto ja Liike Nyt vastustivat esitystä.

Kokoomuslainen Terhi Koulumies kertoi huhtikuussa , että hänellä on "suuria henkilökohtaisia vaikeuksia" porsaiden kastraatiokiellon kumoavan lakiesityksen hyväksymisessä. Nyt Koulumies äänesti esityksen puolesta.

Keto-Huovinen on asettunut hallituspuolueiden linjaa vastaan aiemminkin. Kesäkuussa 2024 hän äänesti ministeri Wille Rydmanin luottamusäänestyksessä tyhjää.

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Teurastamoihin olisi pitänyt tehdä mittavia remontteja, ja sianlihan vienti Aasiaan ja Yhdysvaltoihin olisi vaikeutunut.

Kastraatio on porsaille toimenpiteenä ilman kivunlievitystä hyvin kivulias. Kivunlievitys tuli pakolliseksi porsaiden kastraatiossa vuonna 2024, mutta kaikkea kastraatiosta johtuvaa kipua ei ole mahdollista poistaa kipulääkkeillä.