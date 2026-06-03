Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen äänesti hallituksen esitystä vastaan. Porsaiden kastraatiokieltoon liittyvässä äänestyksessä myös keskustan kansanedustaja poikkesi ryhmänsä linjasta.
Eduskunta hyväksyi tänään lain, jolla kumotaan porsaiden kirurgisen kastraation kielto.
Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen äänesti hallituksen linjaa eli kiellon kumoamista vastaan. Kaikki muut paikalla olleet hallituspuolueiden kansanedustajat kannattivat esitystä.
– Olen tehnyt arvovalintani selväksi jo edellisellä eduskuntakaudella äänestämällä tiukempien eläinsuojelulinjausten puolesta. En käännä takkiani enkä peruuta eläinten hyvinvoinnista, Keto-Huovinen linjaa tiedotteessaan.
Keto-Huovinen on asettunut hallituspuolueiden linjaa vastaan aiemminkin. Kesäkuussa 2024 hän äänesti ministeri Wille Rydmanin luottamusäänestyksessä tyhjää.
Kokoomuslainen Terhi Koulumies kertoi huhtikuussa, että hänellä on "suuria henkilökohtaisia vaikeuksia" porsaiden kastraatiokiellon kumoavan lakiesityksen hyväksymisessä. Nyt Koulumies äänesti esityksen puolesta.
Oppositiopuolueista SDP, vihreät, vasemmisto ja Liike Nyt vastustivat esitystä.
Keskustan kansanedustajat olivat kiellon kumoamisen puolella lukuun ottamatta Hanna Kososta, joka poikkesi ryhmänsä linjasta äänestämällä kiellon kumoamista vastaan.
Talousmurheita vai kipua porsaille
Porsaiden kastraatio tarkoittaa eläinten kiveksien poistamista ja siemenjohtimien katkomista. Porsaita kastroidaan, jottei sianlihaan muodostuisi ihmisille epämiellyttävää niin sanottua karjunhajua.