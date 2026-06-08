Ylen pitkäaikaista uutisankkuria Arvi Lindiä muistellaan somessa.

Vuonna 1940 syntynyt Arvi Lind kuoli sunnuntaiaamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias.

Lind toimi Ylen uutistoimittajana ja tv-uutisten tuottajana lähes 40 vuoden ajan. Lindin viimeinen lähetys uutisankkurina nähtiin lokakuussa 2003.

Lind tunnettiin myös nimellä "Suomen luotetuin mies", eikä hänen ammattitaitonsa jäänyt kenellekään epäselväksi.

Myös somessa juuri Lindin luotettavuus on noussut puheenaiheeksi.

Muun muassa Mika Aaltola kirjoittaa Instagramissa, että Lindin rakentama luottamus ei syntynyt teknisestä kikkailusta vaan ihmisestä ja kovasta työstä.

– Sivistys ja kieli oli Arville ymmärryksen työväline, ei retorinen ohimenevä koriste. Suomi jää kaipaamaan hänen ääntään, taitoaan olla luotettava ja mitä hän edusti sirpaleiseksi muuttuvassa maailmassamme, Aaltola kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Myös rumpali Jussi69 toivottaa Arvi Lindille hyvää taivasmatkaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.