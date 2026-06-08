Ylen entinen uutisankkuri Eva Polttila kertoo Arvi Lindin kuolinuutisen tulleen hänelle täysin yllätyksenä.

Positiivinen ja iloinen persoona, joka herätti ihmisissä myönteisiä tunteita. Hirveän hyvä kollega. Sellaisena Ylen entinen uutisankkuri Eva Polttila muistaa edesmenneen kollegansa Arvi Lindin.

Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind kuoli sunnuntaiaamuna 7. kesäkuuta. Hän oli kuollessaan 85-vuotias.

Suru-uutinen tuli Polttilalle täytenä yllätyksenä.

– Se oli kauhea paukku. Kyllä siinä itku kurkkuun tuli ja nytkin meinaa vielä tulla, hän sanoo herkistyen.

Arvi Lind kuoli 85 vuoden iässä.@Petteri Paalasmaa/All Over Press

Polttila tapasi Lindin viimeisen kerran huhtikuussa, kun entisistä tv-kollegoista koostuva porukka kokoontui tapansa mukaan lounastamaan yhdessä. Polttila oli viettänyt syntymäpäiväänsä muutamaa päivää aiemmin, ja Lind muisti häntä ruusukimpulla.

– Kyllä hän oli ihan kunnossa silloin. Toki hänestä näki, että ikää Arvillekin on tullut. Hänellä oli keppi tukenaan. Mutta entinen kiva Arvi hän oli silloinkin, Polttila sanoo.

Lind jäi eläkkeelle vuonna 2003, vuosia ennen Polttilaa. Polttila muistaa Lindin piipahtaneen eläkepäivillään silloin tällöin Ylellä hauskuuttamassa entisiä työkavereitaan.

– Hänellä oli aina vähintään yksi ellei monta tarinaa, joilla hän sai ihmiset nauramaan, hän muistelee.

Polttila jää suremaan Lindin poismenoa, mutta muistaa tätä samalla hyvällä mielellä.