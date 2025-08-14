BBC: Tekoäly keksi kaksi uutta antibioottia

MTV UUTISET – STT

Tekoälyllä on kehitetty kaksi uutta antibioottia, joista voi olla tulevaisuudessa apua lääkeresistentin tippurin ja sairaalabakteeri MRSA:n torjumiseen.

Löydöksen taustalla on yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkimusryhmä, joka koulutti tekoälyä syöttämällä sille tunnettujen yhdisteiden kemiallisia rakenteita sekä tietoa siitä, hidastavatko ne eri bakteerilajien lisääntymistä.

Tekoäly suunnitteli antibiootit atomi atomilta. Niillä on Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan onnistuttu tappamaan superbakteereita laboratorio- ja eläinkokeissa.

Uudet antibiootit vaativat kuitenkin vielä vuosien jalostusta ja kliinisiä tutkimuksia, ennen kuin niitä voidaan käyttää ihmisten hoitoon.

