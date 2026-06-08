Yhdysvaltain Kansasissa yhdeksän ihmistä loukkaantui ammuskelussa lauantaina. Välikohtaus tapahtui lähellä Englannin MM-joukkueen tukikohtaa.
Maajoukkue ei ollut ampumavälikohtauksen aikaan tukikohdassa. Joukkue totuttautuu helteeseen harjoitusleirillä Floridassa ja sen on määrä siirtyä varsinaiseen tukikohtaansa viikon lopussa.
Ammuskelu tapahtui alle viiden kilometrin päässä Englannin tukikohdasta. Paikallinen poliisi kertoi yhdeksän ihmisen joutuneen sairaalaan, mutta kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia.
Englannin jalkapalloliitto ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta.
Päävalmentaja Thomas Tuchel valitsi Kansas Cityn tukikohdaksi sen sijainnin ja olosuhteiden vuoksi. Keskilännessä sijaitsevasta kaupungista on pisimmillään kolmen ja puolen tunnin lentomatka muihin kisakaupunkeihin.
Myös Argentiinan ja Hollannin maajoukkueet leiriytyvät Kansasiin lohkovaiheen ajaksi, mutta Englannin on määrä pitää kaupungissa majaa myös mahdollisten pudotuspelien aikana.
Englanti aloittaa MM-turnauksesta kesäkuun 17. päivä Kroatiaa vastaan Suomen aikaa kello 23.00. Se kohtaa viimeisessä MM-kisoihin valmistavassa ottelussaan keskiviikkona Costa Rican Floridassa.