Eläinlääkäreillä eettinen dilemma – "Semmoisia koiria ei pitäisi tuottaa"

Lyhytkuonoisten rotujen hengitysvaikeuksia korjataan BOAS-leikkauksilla.

Julkaistu 55 minuuttia sitten

Pitkälle kehittynyt eläinlääketiede ylläpitää osaltaan sairaaksi jalostettuja, ääripiirteitä omaavia koirarotuja. Monien ääripiirteisten koirarotujen tilannetta voidaan helpottaa hoidoilla kehittyneen eläinlääketieteen ansiosta. Esimerkiksi lyhytkuonoisten koirien hengitysvaikeuksia voidaan usein helpottaa leikkauksilla. BOAS-leikkauksessa pyritään avaamaan hengitysteitä, esimerkiksi suurentamalla sieraimia, yhentämällä liian pitkää pehmeää kitalakea ja poistamalla ylimääräistä kudosta nielusta. Eläinlääkäreille kasautuu eettinen ristiriita; autetaanko yksilöä hinnalla millä hyvänsä, jos hoito samalla mahdollistaa jalostuksen jatkumisen? – Se on tietysti semmoinen dilemma, jossa eläinlääkärit joutuvat pohtimaan sitä, että mitä me teemme, koska kyllähän meillä eläinlääkäreinä on ensisijainen velvollisuus jokaista hoitoa kaipaavaa eläimen tilannetta helpottaa, sanoo eläinlääkäri Juha Kallio Asian ytimessä.doc: Sairaiksi jalostetut -dokumentissa. Kallion mukaan koiran hoitaminen ei ole pelkkä ammatillinen velvollisuus. – Se on inhimillisestikin tärkeätä, koska koirat ovat ihmisten perheenjäseniä ja, jos niitä voidaan auttaa, niin totta kai se tehdään, Kallio sanoo. Asian ytimessä.doc: Sairaiksi jalostetut Moni suosittu koirarotu on jalostettu sairaaksi. Mitä asialle voi tehdä? 20:18

Lyhytkuonoisten rotujen jalostukseen halutaan puuttua

Suomen eläinlääkäriliitto on vaatinut lyhytkuonoisten rotujen jalostamiseen puuttumista.

– Kaikkien koiran ja kissan omistajien, lemmikin ottamista harkitsevien, kasvattajien ja ulkomuototuomarien on keskityttävä entistä enemmän lemmikkien terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen ulkonäön sijaan, kannanotossa kirjoitetaan.

Eläinlääkäriliitto ohjeistaa myös lopettamaan lyhytkuonoisten tai muutoin epäsuhtaisten lemmikien kuvia mainonnassa.

– Tutkimusten mukaan vain 10 prosenttia lyhytkuonoisista eli brakykefaalisista koirista pystyy hengittämään normaalisti, sanotaan kannanotossa.

Lisäksi eläinlääkäriketju Evidensian eläinlääkärit ovat ottaneet kantaa erityisesti lyhytkuonoisten rotujen terveystilanteeseen jo vuonna 2019. Eläinlääkäreiden oppaassa kuvataan, miksi ongelma toistuu vastaanotoilla.

Eläinlääkäri Juha Kallio on mukana maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä, joka laatii koirien jalostussääntelyä.

Lyhyt kuono vaarantaa hengitys- ja lämmönsäätelyjärjestelmän normaalin toiminnan ja altistaa lyhytkuonoiset rodut, kuten ranskanbulldogin, englanninbulldogin, bostoninterrierin ja mopsin, vakaville terveysongelmille.

Ranskanbulldogeilla on käynnissä roturisteytysohjelma, mutta pentueita on useamman vuoden aikana syntynyt vain kolme. Mopsien osalta roturisteytysprojektia ollaan käynnistämässä.

– Me eläinlääkärit näemme arjessamme vastaanotolla omistajien huolen ja terveysongelmien aiheuttaman kärsimyksen lemmikille. Oireita voidaan helpottaa eläinlääkärin hoidolla, mutta laajempaa ongelmaa pelkkä oireiden hoito ei paranna, oppaan alussa olevassa eläinlääkäreiden kannanotossa sanotaan.

Eettinen ristiriita: Korjataan ihmisen luomaa vikaa

Kallion mukaan eläinlääkärin näkökulmasta asetelma on kaksijakoinen.

– Jos on joku ominaisuus, mikä on jalostuksella ihmisen koiralle aiheuttama, meillä on erityinen velvollisuus se korjata, Kallio sanoo.

Samaan aikaan hän pohtii rajanvetoa. Jos koira tarvitsee peruselintoimintoihin ja elämiseen eläinlääkärin apua jatkuvasti, jalostuksen peruslogiikka on pielessä.

Lyhytraajaiset koirat kärsivät usein lonkka- ja selkäongelmista sekä nivelrikosta.

– Samaan syssyyn täytyy sanoa, että semmoisia koiria ei pitäisi tuottaa, jos ne tarvitsevat lähtökohtaisesti liian usein eläinlääkärin apua siihen, että ne säilyvät elinkykyisinä ja hyvinvoivina, Kallio sanoo.

Evidensian oppaassa todetaan, että vaikka yksilöitä hoidetaan, jalostuksen suuntaa on muutettava.

– Tällainen pääsääntöisesti ulkonäköpiirteisiin liittyvä jalostus on nyt tullut tiensä päähän ja jalostuksen suuntaa täytyy muuttaa.

Ratkaisuja haetaan lainsäädännöstä ja jalostusvalinnoista

Kallio katsoo, että eläinlääketieteen kehitys on voinut pitkällä aikavälillä myös kompensoida jalostuksessa tuotettuja ongelmia. Siksi hän odottaa erityisesti yhteiskunnallisia päätöksiä.

– Vastaus siihen on, että tarvitsemme useampia toimenpiteitä, joista lainsäädäntö on yksi, Kallio sanoo.

Evidensian oppaassa viitataan samaan tavoitteeseen. Eläinlääkärikunta haluaa, että kärsimystä aiheuttavaan jalostamiseen puututaan tehokkaammin lainsäädännön keinoin.

Kallio tiivistää viestinsä niin kasvattajille kuin ääripiirteitä omaavan koiran hankintaa harkitseville: ulkomuotoa pitää pystyä muuttamaan terveempään suuntaan.

– Ryhdytään töihin. Joidenkin rotujen osalta tilanne on haastava ja umpikujassa, ellei sitä ulkomuotoa pyritä muuttamaan, Kallio sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä valmistelee koirien jalostusta koskevaa asetusta. Työn pohjana ovat Luonnonvarakeskuksen selvitykset koirien terveystilanteesta ja siitä, miten jalostuksella voidaan vaikuttaa terveyteen.

