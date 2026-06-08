Yhtiö sekä ex-toimitusjohtaja ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä tuomioon.

Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa.

Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 euroa.

Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion.

Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta kolmen vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Kristo ja Polarica Marjahankinta Oy ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä tuomioon, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Tuomiosta tullaan valittamaan Rovaniemen hovioikeuteen.

Kriston ja Polarica Marjahankinta Oy:n asianajaja laamanni Kai Kotiranta toteaa tiedotteessa, että toimialaa ja sen toimintatapaa on valvottu varsin tarkasti eikä valvonnassa ole tapatuma-aikana havaittu moitittavaa ja sen takia tuomio tuntuu erikoiselta.