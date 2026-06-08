Maan seismologian instituutti on antanut tsunamivaroituksen.
Ainakin viiden ihmisen kerrotaan kuolleen maanjäristyksessä Filippiinien eteläosissa, kertovat paikalliset viranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan.
Järistys oli voimakkuudeltaan 7,8. Maanjäristyksen keskipiste oli General Santosin alueella Mindanaon saarella.
Poliisi on vahvistanut, että ainakin kolme ihmistä on kuollut ja neljä loukkaantunut, Reuters kertoo.
Maan seismologian instituutti on antanut tsunamivaroituksen ja kehottanut rannikkoalueilla asuvia ihmisiä evakuoitumaan.
Mindanaon saaren eteläosassa tapahtuneen pääjäristyksen jälkeen alueella on rekisteröity useita jälkijäristyksiä, joiden voimakkuus on vaihdellut 1,3:sta 6,7:ään.
Järistys tuntui myös Davaon kaupungissa, joka sijaitsee noin 200 kilometrin päässä järistyksen keskipisteestä.
Tsunamivaroituksia on annettu myös naapurimaissa Indonesiassa ja Japanissa.
Indonesiassa varoitus peruttiin myöhemmin.