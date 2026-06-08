"Suomen luotettavin mies" Arvi Lind tuli suomalaisille tutuksi lähes 40 vuotta kestäneen uutistenlukijan uransa aikana. Uutismiehen ammattitaito tuskin jäi kenellekään epäselväksi. Eläkepäiviä viettävä Lind valotti vuonna 2010 MTV:n Studio55.fin haastattelussa siviilipuoltaan.

Tämä on uudelleenjulkaistu artikkeli. Ensimmäisen kerran juttu julkaistiin 08.09.2010.

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Arvi Lindin elinikäinen unelma, lentäminen, toteutui vihdoin vuonna 2004.

− Suoritin purjelentolupakirjan eläkkeelle jäätyäni. Se oli vanhalle miehelle aikamoinen ponnistus. Minun piti opiskella paljon teoriaa. Yksi kesä siinä hommassa meni, Lind kertoo.

Lento-oppilaan pitää suorittaa vähintään 35 harjoituslentoa päästäkseen lentämään yksin. Lind harjoitteli yli 80 kertaa, kunnes tuo maaginen hetki koitti. Sitä hän ei unohda koskaan.

− Se oli niin pakahduttava tunne, että minua rupesi itkettämään. Olin aivan omillani, tuuli vain suhisi ympärillä, Lind kuvaa.

Innostus lentämiseen kuitenkin lopahti lupakirjan saamiseen. Toissa kesänä Lind käväisi taivaalla ystävän kanssa. Muuten lentäminen on jäänyt, vaikka itse taito ei katoakaan.

− Vaimo totesi lentolupakirjan saatuani, että nyt siun pittää lopettaa toi lentäminen, kun sie olet niin vanha, sie kuitenkin vedät jotain väärää vipua, Lind toistaa naureskellen.

Opinnot jäivät kesken

Kuva/Arvi Lind