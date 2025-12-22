Pittsburghin tähtihyökkääjä Sidney Crosby lunasti 1 724 pisteellä paikkansa seurahistorian kovimpana pistenikkarina. Hän ohitti hurjalla saldollaan takavuosien tähden Mario Lemieux'n.

Jääkiekon NHL:ssä Pittsburgh Penguins kaatoi kotiyleisönsä edessä Montreal Canadiensin voittolaukausten jälkeen lukemin 4–3.

Ottelun maalitilin avasi Montrealin suomalaislupaus Oliver Kapanen. Lisäksi hänelle kirjattiin toisessa erässä syöttöpiste Ivan Demidovin 2–2-tasoituksesta. Kapanen valittiin ottelun kolmostähdeksi.

Kapasella on kuluvalta kaudelta kasassa nyt 11 maalia ja kahdeksan syöttöpistettä.

Varsinainen peliaika päättyi 3–3-lukemissa ja ratkaisua lähdettiin hakemaan jatkoajalta. Voiton Pittsburghille varmisti lopulta voittolaukauskilpailussa Rickard Rakell.

Ottelu oli historiallinen, sillä Pittsburghin tähtihyökkääjä Sidney Crosby lunasti paikkansa seurahistorian kovimpana pistenikkarina. Crosbylle kirjattiin ottelusta maali ja syöttöpiste.

Koko NHL-uransa Penguinsissa pelannut Crosby on kerryttänyt nyt kaikkiaan 1 724 tehopistettä. Hän ohitti hurjalla lukemallaan NHL-jäät lähes 20 vuotta sitten jättäneen Mario Lemieux'n, joka tahkosi Penguinsin paidassa kaikkiaan 1 723 pistettä.

Lemieux onnitteli Crosbya tuoreeltaan videotervehdyksessä, jonka Penguins julkaisi viestipalvelu X:ssä.

– Tiesin jo vuonna 2005, kun pelasimme yhdessä, että sinusta tulisi todella erityinen pelaaja ja että saavuttaisit paljon upeita asioita urallasi, Lemieux sanoi.

– Tässä sitä nyt ollaan, 20 vuotta myöhemmin, ja olet yksi parhaista pelaajista pelin historiassa.

Dallas tylytti kotikaukalossaan Torontoa

Suomalaislavat viuhuivat Texasissa, kun Dallas Stars otti kanadalaisvieraistaan voiton maalein 5–1. Dallas ehti karata 1–0-johtoon avauserän lopulla, mutta todellinen maalikarnevaali nähtiin vasta päätöserässä.

Dallasin kolmannen erän neljästä maalista kolmea oli rakentamassa ainakin yksi suomalainen. Esa Lindell kirjautti kaksi syöttöpistettä, kun taas Mikko Rantaselle ja Miro Heiskaselle merkittiin kummallekin piste.

Heiskaselle vihellettiin lisäksi avauserässä kahden minuutin rangaistus pelin viivyttämisestä, kun hän laukoi kiekon pleksin yli. Toronton suomalaishyökkääjä Matias Maccelli puolestaan sai toisessa erässä kaksiminuuttisen Rantasen kampittamisesta.

Toronto on hävinnyt nyt kuudesta viime ottelustaan viisi. Dallas puolestaan venytti voittoputkensa nyt jo neljänteen peräkkäiseen otteluun.

Annunen torjui Nashvillelle kotivoiton

Nashville Predators nappasi 2–1-kotivoiton New York Rangersista.

Tennesseeläisisännät luistelivat johtoon toisen erän puolivälissä Filip Forsbergin avausmaalin myötä. Ratkaisevan maalin teki lopulta tyhjään verkkoon Steven Stamkos ottelun viimeisellä minuutilla. Rangersin onnistui vielä kaventaa kymmenisen sekuntia tämän jälkeen, mutta Stamkosin osuma oli nostanut Predatorsin tavoittamattomiin.

Nashvillen suomalaisveskareista vahtivuorossa oli Justus Annunen, joka torjui kaikkiaan 16 laukausta. Juuse Saros seurasi ottelun vaihtopenkiltä.

Rangers pelasi ilman kapteeniaan J. T. Milleriä, joka sai ylävartalovamman lauantaina, kun newyorkilaiset voittivat Philadelphia Flyersin.

Päätöserässä yli 70 minuuttia rangaistuksia

Ottawa Senatorsin suomalaisvahti Leevi Meriläinen oli niin ikään huilivuorossa, kun kanadalaisseura haki Boston Bruinsista vierasvoiton selvin lukemin 6–2. Voiton Senatorsille torjui ruotsalainen Linus Ullmark, jolle merkittiin 18 torjuntaa.

Bostonin maalilla sen sijaan päivysti Joonas Korpisalo. Suomalainen vaihdettiin kuitenkin Jeremy Swaymaniin toisessa erässä sen jälkeen, kun hän oli ehtinyt päästää viisi maalia. Korpisalo torjui kaikkiaan 12 ja Swayman 10 kertaa.

Ottelun ykköstähti oli ruotsalaishyökkääjä Fabian Zetterlund, joka viimeisteli Ottawalle kahdesti.

Jäähyjä vihellettiin Bostonissa ahkerasti. Pelkästään kolmannessa erässä annettiin rangaistuksia yli 70 minuutin edestä. Ottelun toiseksi viimeisellä minuutilla viidelle pelaajalle annettiin kymmenen minuutin käytösrangaistukset.

Juttua ja otsikkoa muokattu kello 6.44. Lisätty kappaleet yön muista suomalaisonnistujista NHL:ssä.

