NHL:ssä pelaava Buffalo Sabres on palkannut Marc Bergevinin ja Josh Flynnin seuran apulais-GM:ksi.
Hiljattain Buffalon GM:ksi palkattu Kekäläinen vahvisti ensitöikseen omaa apulaistiimiään. Bergevin on toiminut aiemmin muun muassa Montreal Canadiensin GM:nä, mutta viime vuosina hän on ollut Los Angeles Kingsin neuvonantajana.
Flynn puolestaan on Kekäläiselle tuttu mies Columbus Blue Jacketsista, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien.
– Marc Bergevin ja Josh Flynn tuovat uniikkia kokemusta ja perspektiiviä organisaatioomme. Molemmat tuovat monipuolisuutta auttaakseen meitä rakentamaan kokonaisvaltaisen johtoportaan, Kekäläinen kertoo tiedotteessa.
Buffalo on tällä hetkellä NHL:n itäisessä konferenssissa sijalla 14. Joukkue on pelannut edellisen kerran pudotuspeleissä kaudella 2010-11.