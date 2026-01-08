Yhdysvaltain senaatti voi pian antaa Donald Trumpin käyttöön megaluokan pakotteet, uutisoi Politico. Julkaisun mukaan jo pitkään republikaanien ja demokraattien yhteistyöllä valmisteltu pakotepaketti voisi siirtyä äänestykseen jo ensi viikolla.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin läheinen liittolainen senaattori Lindsey Graham sanoo, että senaatti saattaa jo ensi viikolla äänestää erittäin kovasta pakotepaketista.

Niin sanotut toissijaiset pakotteet iskisivät Venäjän kanssa energiakauppaa käyviin maihin, kuten Kiinaan ja Intiaan.

Senaattori Graham puhui asiasta vastikään Trumpin kanssa. Myös Valkoisen talon edustaja on vahvistanut presidentin tukevan pakotelainsäädäntöä.

– Erittäin hedelmällisen keskustelun jälkeen presidentti antoi vihreää valoa Venäjää koskevalle pakotelaille, jonka parissa olen työskennellyt kuukausia yhdessä demokraattien senaattori Richard Blumenthalin ja monen muun kanssa, Graham kommentoi keskiviikkona.

Eteneekö paketti nytkään?

Senaattori Graham ja senaatin republikaanit ovat vääntäneet kuukausia Valkoisen talon kanssa pakotepaketin yksityiskohdista.

Vaikka mega-pakotteet ovat olleet työn alla pitkään, tähän saakka presidentti Trump on pitänyt päänsä ja halunnut pitää pakoteasiat omissa käsissään.

Hän ei ole tähän saakka nähnyt senaatissa kummankin puoleen tuella valmisteltua pakotepakettia tarpeellisena.

Senaattori Grahamin pontevista puheista huolimatta kerta toisensa jälkeen lakipaketin eteneminen on sakannut.

Politicon mukaan tälläkään kertaa ei ole varmuutta siitä, että asia lopulta etenee.

– Ukraina tekee myönnytyksiä rauhan eteen, ja Putin on pelkkää sanahelinää. Hän jatkaa viattomien surmaamista, Graham sanoi.

Senaattorin mukaan ajoitus koville pakotteille olisi nyt suotuisa.

