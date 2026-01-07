Trumpin aiheuttama sekaannus ja kärhämä sataa jälleen suoraan Venäjän laariin, arvioivat kokeneet ulkomaantoimittajat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viimeaikaiset ulkopoliittiset toimet ravisuttavat maailmanjärjestystä, mutta yksi taho on ollut yllättävän hiljaa: Venäjä ja presidentti Vladimir Putin.

Siihen on hyvä syy, arvioivat ulkomaantoimittajat MTV Uutiset Liven lähetyksessä.

– Heillä ei ole syytä laittaa pökköä pesään, koska se tulee itsestään. He voivat seistä sivussa ja seurata miten tilanne eskaloituu, sanoo Mirja Kivimäki, MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö.

Venäjä seuraa Naton sisäistä kitkaa

Trump on toistuvasti ilmaissut halunsa saada Grönlanti Yhdysvaltojen hallintaan ja vihjannut, ettei sotilaallisen voimankäytön mahdollisuutta voida sulkea pois.

Kremlissä tilanne todennäköisesti herättää positiivisia tunteita.

– Iloa, tyydytystä. Siellä on varmaan niin sanotusti popcornit esillä – seurataan tätä Naton sisäistä kähinää varmaan suurella mielihyvällä, Kivimäki arvioi.

– Ja tämähän tietysti tarjoaa monella tapaa kortit suoraan Venäjän käsiin niin ideaalilla tavalla, että sitä olisi vaikeaa edes käsikirjoittaa ulkopuolelta.

Miltä Trumpin toimet Venezuelassa ja uho Grönlannissa näyttäytyvät Venäjällä – ja onko Atlantilla konfliktin riski, kun venäläinen sukellusvene turvaa Yhdysvaltojen havittelemaa öljytankkeria? Katso koko keskustelu videolta artikkelin alusta tai MTV Katsomosta.

Grönlannilla kiistaton strateginen merkitys

Trump on toistuvasti vedonnut siihen, että Grönlannin hallinta olisi Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden etu.

Yhdysvallat on jo kuitenkin tällä hetkellä vahvin sotilaallinen toimija saarella, toteaa ulkomaantoimittaja ja sotakirjeenvaihtaja Niko Nurminen.

Vaikka Trumpin puheet "Grönlantia ympäröivistä kiinalais- ja venäläisaluksista" vaikuttavat liioitelluilta, strategisesti alueen merkitys on kiistaton. Nurmisen mukaan Kiina ja Venäjä ovat lisänneet liikennettä arktisella alueella, kun jäiden sulamisen vuoksi liikkuminen on helpottunut.

– Pohjoisella alueella, Barentsinmerellä ja muualla ovat Venäjän suurimmat laivastotukikohdat ja ydinsukellusveneet.

– Sieltä haetaan vähän syvempiä reittejä, joita pitkin pystyy tulemaan esimerkiksi tuonne Brittein saarten tuntumaan ja kohti Eurooppaa.

Grönlannin sijainti on strategisesti merkittävä arktisella alueella.MTV

Jäiden sulaminen lisää myös toisenlaisia mahdollisuuksia alueella, muistuttaa Kivimäki.

– Kohta siellä varmasti on mahdollista purjehtia, siellä on mahdollista tehdä uusia öljynporausavauksia, sieltä löytyy todennäköisesti arvokkaita maametalleja ja näin poispäin.

Venäjän suurin tavoite

Sotilaallisena liittolaisena Yhdysvaltojen vahva asema pohjoisessa hyödyttää myös Suomea.

Yhtä mieltä ulkomaantoimittajat ovat kuitenkin siitä, että se tulee saavuttaa yhteistyön keinoin, ei voimankäytöllä Naton sisällä.

Kun Yhdysvaltojen huomio on muualla, voi Venäjä edistää tavoitteitaan Ukrainassa. Samalla Trump antaa eväitä Kremlin propagandakoneistoon, jossa voidaan kauhistella ja naureskella Naton erimielisyyksille.

Kivimäki ja Nurminen arvioivat, että nykyisellään Trumpin toimet hyödyttävät Venäjää, ymmärtää hän sitä itse tai ei.

– Naton hajaantuminen on oikeastaan Venäjän turvallisuuspolitiikan päätavoite ja sitä tämä liiton keskinäinen, vähimmilläänkin epäsopu ja pahimmillaan sellainen täydellinen välirikko, kaikkien parhaiten edistää, Kivimäki kuvailee.

– Kun aggressiot nousevat ja liittolaisuus rapistuu, se palvelee Venäjää, myös Nurminen toteaa.