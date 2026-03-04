Merijää ja -vesi ovat värjäytyneet punaiseksi Suomenlahden rannikolla Helsingin edustalla.

Väri johtuu hajoavista rakkohaurulevistä vapautuvasta väriaineesta, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke) tiedotteessaan.



Kyseessä on Syken mukaan vaaraton ja normaali ilmiö. Rakkohauru on Itämeren avainlajeja, ja sen esiintyminen on hyvä merkki meren tilasta.



Rakkohauru kasvaa rantavyöhykkeellä ja tarvitsee auringonvaloa kasvuunsa. Mitä kirkkaampaa vesi on, sitä syvemmällä ja leveämmällä kasvuvyöhykkeellä rakkohauru pystyy kasvamaan. Veden samentuminen rehevöitymisen takia vähentää rakkohaurun määrää ja heikentää sen kasvuolosuhteita.



Rakkohauru tunnettiin aiemmin rakkolevän nimellä. Se kuuluu merenpohjalla kasvaviin isokokoisiin ja kasvimaisiin ruskoleviin.