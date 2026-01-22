Kansanedustaja Marko Asell (sd.) pyytää anteeksi käyttäytymistään.

Asellin anteeksipyyntö liittyy eduskunnan häirintäkohuun. Eduskunta-avustajien epäasiallinen kohtelu nousi esille sen jälkeen, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Ilta-Sanomat kertoi tänään, että lehden tietojen mukaan Sdp:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa väitetään tapahtuneen epäasiallista käytöstä eduskunta-avustajia kohtaan. Lehti ei tavoittanut Asellia kommentoimaan tapahtunutta.

Asell kirjoitti tänään illalla päivityksen Instagramiin, jossa hän kertoo käyttäytyneensä asiattomasti joissakin tilanteissa ja viljelleensä huonoa huumoria.

IS:n mukaan Asell olisi vuonna 2023 Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tiedustellut "alatyylisin sanoin" haluaisiko naisavustaja seksiä.