Pääministeri Petteri Orpo (kok) sai vastaansa buuaavan yleisön naistenpäivän tapahtumassa.

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhui sunnuntaina Helsingin Naistenpäivän marssissa. Kansalaistorilla järjestetyssä marssin päätöstilaisuudessa pääministeri astui buuaavan yleisön eteen.

Orpon sanoista ei meinannut saada yleisön mylvinnältä selvää ja vasemmistoliiton entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Silvia Modig joutui hiljentämään yleisöä.

– Hyvät ystävät, tiedän, että olette turhautuneita, mutta kuunellaan, mitä pääministeri sanoo, Modig pyysi yleisöltä.

Orpon mukaan naisten ja tyttöjen asiat ovat yhteisiä.

– Naisten ja tyttöjen puolustamisessa ei ole poliittisia jakolinjoja. Tämä on meidän yhteinen asia, Orpo sanoi puheesaan.

Orpo huolestunut väkivallasta

Orpo nosti esiin kuusi tämän vuoden aikana tapahtunutta naisen surmaa, jonka on aiheuttanut uhrille aiemmin tuttu mies.

– Meidän on rohjettava kysyä, kun epäilemme, ettei kaikki ole kohdillaan. Pahinta on se, että suljemme silmät, Orpo sanoo.

Pääministerin mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen vaatii isoa asennemuutosta.

– Kuulostaa oudolta, että tämän päivän Suomessa minun pitää sanoa näin, Orpo sanoo.

Orpon mukaan julkisuuteen tulleet tapaukset, joissa uhri ei ole saanut apua, eivät olisi koskaan saaneet tapahtua.

– Siitä huolimatta kannustan kaikkia hakemaan apua.

– Kaikesta huolimatta, oikein hyvää naistenpäivää kaikille.

Buuauksia läpi puheen

Pääministerin puheen ajan yleisöstä kantautui paljon vastahuutoja sekä buuauksia.

Medialle järjestetyssä erillisessä tilaisuudessa, pääministeri kertoo olleensa varautunut "tämän kaltaiseen" yleisön reaktioon.

MTV:n paikalla olleen toimittajan Juha Kaijan mukaan mediatilaisuus siirrettiin telttaan, koska tilanne vaikutti kehittyvän uhkaavaan suuntaan.

– Tämä on minulle itselleni ollut politiikassa tämä naisten tasa-arvo, tyttöjen ja naisten turvallisuus ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastustaminen.

Orpo kertoo, että hallitus on toiminut oikeaan suuntaan esimerkiksi lainsäädännön kanssa.

– Halusin tulla tämän kohtaamaan. Kyllä minä arvelin, mitä täällä vastassa on, Orpo sanoo.

Pääministeri sanoi olevansa "hieman surullinen", että tilaisuus on järjestetty naisten ja tyttöjen turvaamiseksi, ja hallituksen politiikkaa vastustavien ääni ajaa itse asian yli.

Orpo sanoi medialle, että esimerkiksi oikeudessa määrättyjen lähestymiskieltojen toimivuutta tulee paremmin valvoa ja "siinä pitää olla kovemmat rangaistukset".

– Kenenkään ei pidä elää väkivaltaisessa suhteessa, Orpo sanoo.