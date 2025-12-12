Miss Suomi -tittelin menettänyt Sarah Dzafce haluaa suojalla ystäväänsä vastaavalta vihalta ja kohtelulta, jota hän on itse viime päivinä kokenut.

Aiemmin tänä vuonna Miss Suomeksi kruunattu Sarah Dzafce joutui luopumaan tittelistään ja kruunustaan tapahtumaketjun myötä, joka alkoi sosiaalisessa mediassa julkaistusta rasistisesta kuvasta.

Kuvan otti ja julkaisi Dzafcen ystävä yksityisellä tilillään, josta se levisi julkisuuteen.

Dzafce kertoo MTV Uutisille käyneensä asiaa läpi kyseisen ystävän kanssa ja asia on "käsitelty yhdessä erittäin hyvin".

Dzafce ottaa itse täyden vastuun tapahtuneesta.

– En pidä sitä mitenkään tärkeänä asiana, että hän (ystävä) ottaisi siitä (kuvasta) minkäänlaista vastuuta, tai häntä kohtaan osoitettaisiin viha, jota itse sain, Dzafce painottaa.

Dzafce kuitenkin huomauttaa kuitenkin, että sekä hän itse, että ystävä toimivat asiassa huolimattomasti.

– Se on meidän molempien huolimattomuutta, että kuva julkaistiin, ja se teksti, mikä siinä on, Dzafce sanoo.