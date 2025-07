Sara Chafak kommentoi tulojaan: "Elän kädestä suuhun"

Sosiaalisen median vaikuttaja ja vuoden 2012 Miss Suomi Sara Chafak kertoo yrittäjän arjesta.

Ex-missi ja vaikuttaja Sara Chafak pääsee vastaamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

Chafakin tulot kiinnostavat nettikansaa. Hän kertoo ohjelmassa olleensa jo pitkään yrittäjä tehden töitä sosiaalisen median parissa. Tähdellä on myös hiljattain lanseerattu applikaatio, jolla hän tuo vaikuttajia ja ravintoloitsijoita yhteen.

– Elän kädestä suuhun. Ihan rehellisesti sanon, että yrittäjällä on todella haastavaa tässä maassa. Ei kauheasti kannusteta yrittäjyyteen.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin. Iriz Silanderin juontaman sarjan vieraina nähdään jälleen liuta suosikkitähtiä. Tähdet vs. google -ohjelman uusi tuotantokausi nyt MTV Katsomossa.