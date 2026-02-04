



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Julianna Jokela esittelee puolisonsa Iholla-sarjassa | MTV Uutiset





Julianna Jokela esittelee puolisonsa Iholla-sarjassa – näin kaksikko keskusteli asiasta etukäteen 0:35 Julianna Jokela kuvaa Iholla-ohjelmassa myös parisuhde-elämänsä – tässä on puoliso "Hipsu" Julkaistu 52 minuuttia sitten Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Julianna Jokela näyttää Iholla-ohjelmassa elämäänsä sellaisena kuin se on. Hän esittelee ensimmäistä kertaa myös puolisonsa "Hipsun". Iholla-ohjelman uusi kausi käynnistyi MTV Katsomo+ -palvelussa keskiviikkona 4. helmikuuta. Uudella kaudella seurataan jälleen neljää julkisuudesta tuttua henkilöä, joista yksi on ohjelmaa ensi kertaa tähdittävä juontaja Julianna Jokela. Jokela kertoi Iholla-ohjelman mediatilaisuudessa MTV Uutisille, että kutsu ohjelmaan tuli hänelle otolliseen aikaan. – Olin juuri lopettanut radiossa. Tämä oli niin luonnollinen siirtymä, koska olin itse kauheassa identiteettikriisissä ja mietin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Oli hyvä taltioida se kameralle... Tai en tiedä, oliko se hyvä, näyttääkö järkevä ihminen koko kriisinsä televisiossa, mutta minä nyt tein näin, hän sanoi. Lue myös: Julianna Jokela ei ole kaivannut takaisin radioon – kertoo voisiko tehdä kuitenkin paluun Ohjelmassa Jokela näyttää elämäänsä sellaisena kuin se on, iloineen ja suruineen. Jaksoissa tavataan muun muassa hänen perhettään, läheisiään ja ystäviään.

Ohjelmassa nähdään vilauksia myös Jokelan parisuhde-elämästä, jonka hän on aiemmin pitänyt pitkälti yksityisenä. Hän ja hänen puolisonsa "Hipsu" kävivät aiheesta keskustelua ennen kuvausten alkamista.

– Siitä, että onko se hänelle ylipäätään ok. Minusta olisi outoa, että kuvaisin tällaista ohjelmaa, enkä näyttäisi häntä ollenkaan, että onko hänelle ok, että hän näkyy tässä jollain tavalla. Se oli myös sellainen asia, joka aika paljon vaikutti siihen, tulisinko olemaan tässä mukana.

Olipa kerran otsikko

Julianna Jokela näyttää Iholla-ohjelmassa elämäänsä sellaisena kuin se on.All Over Press

Jokela työskenteli seitsemän vuoden ajan radiojuontajana NRJ:n taajuuksilla. Viimeiset kolme vuotta hän juonsi NRJ:n aamuohjelmaa yhdessä Niko Saarisen kanssa.

Jokela jättäytyi pois radiosta viime vuoden toukokuussa, mutta puhetyöläisenä hän paiskii hommia edelleen. Nykyään hän luotsaa Olipa kerran otsikko -nimeä kantavaa podcastia yhdessä ystävänsä Shirly Karvisen kanssa.

Kaksikko lähtee livepodcast-kiertueelle ystävänpäivänä.

– Ihan superjännittävää, odotan sitä sairaan paljon. En ole ikinä tehnyt tuollaista, Jokela iloitsi.

Palaute podcastin tiimoilta on ollut positiivista.

– On ollut kivaa, että ihmiset ovat löytäneet sen (podcastin). Tässäkin maassa on paljon mistä valita, joten ei ole itsestäänselvyys, että se on mennyt noin kivasti. Sitä on ollut äärimmäisen kivaa tehdä, hän sanoi.

Jokela ja Karvinen ovat yhteisen podcast-projektinsa myötä heittäneet vitsiä siitä, ettei heillä ole enää mitään omaa.

– Meillähän on kaikki yhteistä! Yhteiset kampaajat, hierojat, asumme naapureina, olemme näin hyviä ystäviä ja meillä on yhteinen työ. Harvoin aikuisiällä löytää tuollaista ihmistä, jonka kanssa on todella kivaa tehdä kaikkea tällaista.

Uusi kausi keskiviikkona 4.2. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella ja torstaina 19.2. alkaen maksutta.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica