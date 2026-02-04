Julianna Jokela näyttää Iholla-ohjelmassa elämäänsä sellaisena kuin se on. Hän esittelee ensimmäistä kertaa myös puolisonsa "Hipsun".
Iholla-ohjelman uusi kausi käynnistyi MTV Katsomo+ -palvelussa keskiviikkona 4. helmikuuta. Uudella kaudella seurataan jälleen neljää julkisuudesta tuttua henkilöä, joista yksi on ohjelmaa ensi kertaa tähdittävä juontaja Julianna Jokela.
Jokela kertoi Iholla-ohjelman mediatilaisuudessa MTV Uutisille, että kutsu ohjelmaan tuli hänelle otolliseen aikaan.
– Olin juuri lopettanut radiossa. Tämä oli niin luonnollinen siirtymä, koska olin itse kauheassa identiteettikriisissä ja mietin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Oli hyvä taltioida se kameralle... Tai en tiedä, oliko se hyvä, näyttääkö järkevä ihminen koko kriisinsä televisiossa, mutta minä nyt tein näin, hän sanoi.
Ohjelmassa Jokela näyttää elämäänsä sellaisena kuin se on, iloineen ja suruineen. Jaksoissa tavataan muun muassa hänen perhettään, läheisiään ja ystäviään.