Tässä ovat Myyrä-kilpailijat – mukana Timo Kahilainen ja Lauri Kottonen Tässä ovat 1.4. alkavan Myyrän uuden kauden kilpailijat Julkaistu 19.02.2026 14:50 Silja Välske silja.valske@mtv.fi Joukko julkisuudesta tuttuja kilpailijoita joutuu jälleen äärimmäiseen testiin Myyrä-sarjassa. Myyrä-sarja palaa ruutuun 1. huhtikuuta. Sarjassa tuttuun tapaan joukko julkisuudesta tuttuja kilpailijoita joutuu jälleen äärimmäiseen testiin. Heidän on ratkottava arvoituksia, luettava toistensa ajatuksia. Tehtävänä on selvittää, kuka on Myyrä. Ohjelmaa luotsaa tulevalla kaudella Sointu Borg. Tuleva kausi on kuvattu Kreikan saaristossa. Tällä kaudella kisassa ovat mukana Timo Kahilainen, Hanad Hassan,

Heidi Willman

,

,

, Amira Rchidi,

,

,

,

ja

.

KUKA HEISTÄ ON MYYRÄ?

Myyrä-kisaaja Timo Kahilainen.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Timo Kahilainen, 62

En käytä aurinkorasvaa enkä venyttele.

Rakastettu viihdyttäjä, muusikko ja käsikirjoittaja ottaa haasteen vastaan osallistumalla elämänsä ensimmäiseen kilpailurealityyn – ja millä riemulla!

Timo pitää visusti omat pelikorttinsa piilossa, vaikka muutoin hän ei jää tuleen makaamaan. Viihteen veteraani on kovassa kunnossa ja yllättää kilpakollegat monellakin tapaa, mutta kuinka pitkälle Myyrä-kilpailussa polskitaan näillä eväillä?

Myyrä-kisaaja Hanad Hassan.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Hanad Hassan, 32

Edustan kaikkia uimataidottomia.

Mediapersoona, tubettaja ja artisti tunnetaan myös nimellä Dosdela. Hanad pelkää eniten vettä ja hämähäkkejä – asioita, joita on kohdattava Kreikan saaristossa lähes päivittäin. Hanadilla on hymy herkässä, mutta kun peli menee tunteisiin niin hymykin hyytyy. Kuinka pitkään tämä empaattinen kaikkien kaveri pärjää Myyrä-kilpailussa, jossa on kestettävä psykologista painetta ja pidettävä tunteet taka-alalla?

Myyrä-kisaaja Heidi Willman.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Heidi Willman, 44

Olen kuin naarasleijona, puolustan heikompia.

Median moniottelija on helposti lähestyttävä, nauravainen ja energinen ilopilleri, mutta kilpailun käynnistyessä hänestä kasvaa älykäs ja kylmäpäinen peluri. Heidillä pokka pitää ja sitkeä sissi tarpoo kilpailuhenkisyyden voimalla vaikka läpi harmaan kiven. Mutta kuinka pitkälle tie vie Myyrä-mysteerin ratkomisessa?

Myyrä-kisaaja Sergey Hilman.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Sergey Hilman, 31

Luottamus on kuin särkynyt peili.

Suomen salonkikelpoisin realitytähti ei pidättele mitään sisällään. Sergey porskuttaa menemään ALL IN -mentaliteetilla viihdyttäen itsensä lisäksi kaikkia ympärillään. Koituuko tämä Sergeyn kohtaloksi kilpailussa, jossa kaikkia kortteja ei kannata heti paljastaa, vai onko tämä juuri se pakkaa sekoittava salainen ase, jolla pärjätään Myyrä-kilpailussa?

Myyrä-kisaaja Stan Saanila.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Stan Saanila, 57

Supervoimani ovat luovuus ja ongelmien ratkominen.

Stan on suomalaisen modernin stand up -komiikan esi-isä sekä näyttelijä ja käsikirjoittaja. Rehellinen ja kovaääninen herrasmies ei jää tuleen makaamaan moninaisia taitoja vaativissa tehtävissä. Lapsenomainen into yhdistettynä älykkääseen ratkomiseen tuottaa riemua ja oivalluksia koko ryhmälle. Monen monta asiaa jää kuitenkin kysymysmerkkinä ilmaan – mikä on Stanin oma pelitaktiikka ja kuinka pitkälle se kantaa?

Myyrä-kisaaja Amira Rchidi.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Amira Rchidi, 22

En usko mokiin, vaan opetuksiin, joita jokainen tarvitsee kasvaakseen.

Nuorten suosiosta nauttiva TikTok-tähti tuottaa sisältöä kanavalleen In Finglish. Myös näyttelijänä tunnettu monilahjakkuus on tuttu Jemikan roolista Queen of Fucking Everything -sarjassa.

Amira on nopea, impulsiivinen ja älykäs pelaaja. Myyrä-mysteerin parissa tasapainotellaan psykologisen pelin nostamassa tunteiden ristiaallokossa – onko Amiran pursi yhtä vankkaa tekoa kuin hänen tahtotilansa voittaa koko kilpailu?

Myyrä-kisaaja Tiia Elg.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Tiia Elg, 39

Itsekkäät, omaa etua tavoittelevat ihmiset saavat minut provosoitumaan.

Salatuista elämistä ja Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tanssinopettajana kansan tietoisuuteen noussut Tiia ei voi sietää päällepäsmäreitä. Tiia ei pelkää mitään, mutta kiire ja hoputtaminen saavat hänet hermostuneeksi. Millaisen roolin pohdiskeleva perfektionisti ottaa kantaaksen tässä monenkirjavassa ryhmässä – yllättääkö hän jopa itse itsensä?

Myyrä-kisaaja Lauri Kottonen.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Lauri Kottonen, 40

Olen tällainen unelmavävy, mutta viiksillä.

Radio- ja tv-juontaja sekä urheiluselostaja on noussut kansan tietoisuuteen Viiden jälkeen -ajankohtaisohjelmasta. Taitava ja itsevarma peluri lunastaa näkyvästi paikkansa jo heti kilpailun alkumetreillä – niin hyvässä kuin pahassa. Kantaako Laurin järkkymätön itsevarmuus kilpailussa pitkälle, vai kaatuuko haave voitosta liian vahvoihin näkemyksiin?

Myyrä-kisaaja Sara Chafak.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Sara Chafak, 35

Olen syvällisesti spirituaalinen ja aidosti ystävällinen.

Yrittäjä ja somevaikuttaja sekä kiistaton realityn ammattilainen näyttäytyy Myyrä-mysteerin keskiössä lämminhenkisenä ja rauhallisena pokerikasvona. Meri on Saralle rakkain elementti – hän suoriutuu erinomaisesti uinti- ja sukellustehtävistä. Mutta kuinka syviin vesiin Myyrä-mysteeri hänet kuljettaa?

Myyrä-kisaaja Julianna Jokela.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Julianna Jokela, 30

Kilpailussa voittaminen on tärkeintä.

Radiojuontajana ja podcastaajana yleisönsä valloittanut Julianna on tuttu myös uusimmalta Iholla-kaudelta. Julianna on määrätietoinen ja energinen oman tiensä kulkija, joka on kilpailijana toisaalta tunneälykäs, empaattinen ja kiltti, mutta myös temperamenttinen ja malttamaton. Millainen puoli ottaa ohjat käsiinsä pirskahtelevasta persoonasta, kun Myyrä-mysteerin ratkominen käynnistyy toden teolla?

Myyrä-kisaaja Jesse Kaikuranta.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Jesse Kaikuranta, 43

Rakastan valehtelua ja manipulointia peleissä sekä kilpailuissa.

Jesse on laulaja, jonka legendaarinen Vie mut kotiin -kappale nousi iTunesin ladatuimmaksi vuonna 2012. Jessen supervoima on varautuneisuuden viitta, jonka taakse hän kätkee pelitaktiikkansa, ja tätä varjoissa liikkuvaa mysteerimiestä on hankala lukea. Ensimmäistä kertaa kilpailurealityyn osallistuva Jesse pelkää korkeita paikkoja ja veden alla olemista. Jää nähtäväksi, kuinka pitkälle Jessen valitsemalla taktiikalla pärjää Myyrä-kilpailussa?

Myyrä ke 1.4. klo 20 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. MTV Katsomo + -tilaajille julkaistaan kolme jaksoa ensimmäisellä viikolla, sen jälkeen yksi jakso viikossa.

