Radio- ja tv-juontaja Lauri Kottonen koki Myyrä-kuvauksissa stressiä Oura-sormuksen mukaan jopa 14 tuntia päivässä.

Myyrä-kilpailurealityssa nähdään tulevalla kaudella Jesse Kaikuranta ja radio- ja tv-juontaja Lauri Kottonen.

Kottonen paljastaa kuvauksista Viiden jälkeen -ohjelmassa, ettei toisille kilpailijoille huutaminenkaan ollut tavatonta.

– Kyllä siellä asiat menevät ihon alle. Joudut tekemään ratkaisuja, jotka suistavat toiset putoamisuhan alle ja pelastavat toiset, Kottonen muistelee.

– Jos teen suoran Viiden jälkeen -lähetyksen, niin stressitasoni on noin 30 minuuttia päivässä. Tuolla se oli Oura-sormuksen mittausten mukaan 14 tunnin paikkeilla. Kehosi ei tiedä, että tämä on leikkiä. Se laittaa koetukselle, Kottonen jatkaa.

Osallistujilla oli ehdoton salassapitovelvollisuus, mutta Kottonen muistuttaa, että kaikilla täytyy olla luottohenkilö tai pää ei kestä.

– Vaimolle kerroin. Olisi ollut epäreilua, etten olisi kotona kertonut ja hävinnyt vaan johonkin jopa viideksi viikoksi, Kottonen sanoo.

– On hirveän rentouttavaa päästä puhumaan asia jollekin, joka ei liity kilpailuun mitenkään, Kaikuranta jatkaa.

Uusi Myyrä-kausi alkaa 1. huhtikuuta. Kilpailijoiden on ratkottava arvoituksia ja luettava toistensa ajatuksia. Tehtävänä on selvittää, kuka on Myyrä.

Kaikurannan ja Kottosen lisäksi mukana ovat Timo Kahilainen, Hanad Hassan, Heidi Willman, Sergey Hilman, Stan Saanila, Amira Rchidi, Tiia Elg, Sara Chafak ja Julianna Jokela. Ohjelmaa luotsaa