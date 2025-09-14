Juuso Karikuusi teki alkuvuonna 2024 päätöksen tubettamisen lopettamisesta. Hän kaipasi elämäänsä jotain uutta, ja tuo toive on nyt käynyt toteen.

Sisällöntuottaja ja entinen tubettaja, Herbalistinakin tunnettu Juuso Karikuusi nähdään kilpailijana Nelosen uudessa The Box Suomi -ohjelmassa. Ohjelmassa 12 julkkista kuljetetaan boksin sisällä yllättäviin paikkoihin, ja boksin ovien auettua he joutuvat päättelemään, mitä heidän pitää kussakin tehtävässä tehdä.

Karikuusi on nimittänyt The Box Suomi -ohjelman kuvauksia kesäleiriksi.

– Meillä oli hauska porukka ja saimme tuntea itsemme yhdessä tyhmiksi. Se oli parasta tässä, tavallaan, hän kertoi MTV Uutisille ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Kun kutsu ohjelmaan kävi, piti Karikuusen tovin aikaa pohtia osallistumispäätöstään. Hän kertoi, että on huono sanomaan asioille ei.

– Sen takia pelottaa, että saan kutsun sellaisiin formaatteihin, jotka saattavat olla hieman pelottavampia tai vaikeampia, hän kertoi.

– Tämä kiinnosti ehdottomasti todella paljon, sillä pääsin mukaan ensimmäiselle kaudelle ja teimme jotain ihan uutta. Samaan aikaan formaatin lupaus erilaisista tehtävistä ja yllättävistä tilanteista oli mieletön. Koen olevani aika hyvä toimimaan yllättävissä ja uusissa tilanteissa, hän jatkoi.

Juuso Karikuusi on yksi The Box Suomi -ohjelman kilpailijoista.All Over Press

The Box Suomi -ohjelman ohella Karikuusi on ollut tänä vuonna myös muilla tavoin uusien tilanteiden äärellä. Hän jätti vuodenvaihteessa tubettamisen 17 vuoden jälkeen. Herbalisti-kanavan viimeinen video näki päivänvalon 31. joulukuuta 2024.

Karikuusi teki päätöksen tubettamisen lopettamisesta jo viime vuoden tammikuussa, melkein vuosi ennen viimeistä videotaan.

– Sain hyvästellä sen (tubettamisen). Se on niin iso osa omaa elämääni. Tarvitsin sen ajan, hän totesi.

Yksi ajatus lopettamispäätöksen taustalla oli Karikuusen mukaan "aikansa kutakin".

– Olen tehnyt Youtubea 17 vuotta, joista 10 vuotta työnä. Minulle tuli olo, että tämän minä osaan ja ymmärrän, ja nyt olisi aika liikkua muihin asioihin, hän kertasi.

Karikuusi huomasi odottaneensa jo pitkään sellaista tilannetta tai ajankohtaa, joka siivittäisi hänet lopettamaan tubettamisen. Syy olisi voinut olla vaikkapa se, ettei videoita olisi enää syystä tai toisesta voinut tai kannattanut tehdä, tai että hänen jaksamisensa tai videoideansa olisivat loppuneet kesken.

– Mutta mikään näistä ei oikein tullut vastaan missään vaiheessa. Minua alkoi kiinnostaa kaikki muut jutut, mihin minulla ei ollut aikaa tehdessäni Youtubea täysipäiväisesti. Nyt tämä vuosi on ollut ihan mahtava, kun minulla on ollut aikaa tehdä asioita, hän sanoi.

Karikuusi purki lopettamispäätökseen liittyviä tunteitaan terapiassa ja jutteli asiasta myös ystäviensä ja läheistensä kanssa. Ihmisten näkemykset ja suhtautuminen vaihtelivat.

– Osa oli, että mitä hittoa, sinähän teet sillä hyvin rahaa. Äitini sanoi, että "No mitä sinä sitten teet?". Sanoin, etten halua tietää. Halusin jäädä tyhjän päälle, hän sanoi.

Karikuusi ei ole katunut päätöstään hetkeäkään. Toisinaan hänen mielessään on toki välähdellyt muistoja videoiden tekemisen hauskuudesta, mutta ystävän ja kollegan, TTK-tähtioppilas Eric "Lakko" Savolaisen työpäiviä vierestä seuratessa myös tubettamisen toinen puoli on muistunut mieleen.

– Eric on ottanut vanhan työhuoneeni käyttöön ja editoi menemään. Pitkän tanssipäivän jälkeen kaveri painaa edittiä ja ajattelen vain, että olen iloinen, ettei minun tarvitse tehdä tuota rumbaa. Olen huomannut huojentumista. Olin valmis lopettamaan ja siirtymään muihin juttuihin.

Lopetettuaan tubettamisen Karikuusi sai nauttia kuukausien ajan melko vapaasta kalenterista ja joutilaisuudesta. Nyt hän on kuitenkin saanut elämäänsä kaipaamaansa rutiinia, sillä hän aloitti tällä viikolla työt POPfm-radiokanavan juontajana.

Karikuusi sai jo alkuvuonna yhteydenoton radiojuontopestin tiimoilta. Tuolloin radiokanavalla ei ollut vielä nimeä, tai ainakaan sitä ei kerrottu Karikuuselle. Tiedossa oli vain työn alkamisajankohta.

– Kävin äänitestissä kokeilemassa, miten tämä toimisi. En siis tiennyt, että se oli äänitesti. Menin haastatteluun ja minut laitettiin vain tekemään, Karikuusi kertoi.

– Tein yhden juonnon ja ajoitin sen tosi hyvin, se meni ykkösellä! hän jatkoi.

Karikuusi on POPfm-radiokanavan uusi juontaja.All Over Press

Radiojuontaminen tuntui omalta, mutta Karikuusi ei lopulta lähtenyt mukaan POPfm-kanavan huhtikuiseen lanseeraukseen.

– Olin Japanissa silloin, kun kanava aloitti, ja kuuntelin sitä siellä ensimmäistä kertaa. Unohduin kuuntelemaan sitä, musiikki iski aika kovaa. Minua vähän harmitti, että vitsi, nyt he aloittivat ja se on käynnissä, ja minä olisin ehkä voinut olla tuolla, hän kertoi.

Karikuusi päätti, että soittaisi POPfm:lle uudestaan ja kysyisi, josko kanavalla olisi vielä tarvetta hänelle. Hän ei kuitenkaan ennättänyt toteuttaa suunnitelmaansa, sillä kanavalta soitettiinkin hänelle ensin.

– He sanoivat, että haluaisivat vielä iltaan juontajan. Sanoin, että ei ole todellista, Karikuusi muisteli.

Karikuusen mukaan moni asia hänen elämässään loksahti tuolloin paikoilleen.

– Voisi kuvitella, että kun lähdin Youtubesta, niin olen mennyt ojasta allikkoon, mutta ei. Nyt tehdään jotain minusta ulkoista asiaa, jonka pitäisi toimia kanavalle ja muillekin tyypeille. Saan tehdä jollekin toiselle. Se on yllättävän virkistävää.

Karikuusen uusi juontopesti ja The Box Suomi -ohjelmassa mukanaolo ovat kirvoittaneet muutamia somekommentteja, joissa on hämmästelty, että eikö hänen pitänyt lopettaa.

– Enhän minä kuollut ole! Minulla on edelleen asuntolaina, joka minun pitää hoitaa! hän sanoi nauraen.

– Se on vain se Youtube, ja sen tilalle on tullut uusia juttuja.