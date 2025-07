Sara Chafak kommentoi vuosien takaista hittivideota: "Se satutti"

Sosiaalisen median vaikuttaja Sara Chafak kertoo saaneensa ikäviä kommentteja vuonna 2016 julkaistun haastattelukoosteen jälkeen.

Ex-missi ja vaikuttaja Sara Chafak pääsee vastaamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

Chafakin vierailu radio Suomipopilla nousee edelleen korkealle hänen Google-hauissaan. Vuonna 2016 tehdyssä haastattelussa Chafak puhuu välillä suomea ja välillä englantia.

– Olen monikielinen, minulla on lukihäiriö ja ADHD. Välillä, kun innostun, käytän korvaavia sanoja.

Haastattelusta tehty lyhyempi kooste kirvoitti Chafakin mukaan paljon ikävää kommentointia.

– Sehän on oikeasti hassua, mutta silloin se satutti.

– Minä olen tuossa 23-vuotias, kyllähän tuosta on kasvettu aika paljon.

