Taiteilija Katariina Souri ottaa vahvasti kantaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Taiteilija Katariina Souri kommentoi Facebook-päivityksessään kokemaansa seksuaalista hyväksikäyttöä. Souri toteaa, kuinka edesmenneeseen miljonääri Jeffrey Epsteiniin kytkeytyvä hyväksikäyttökohu kuulostaa hyvin tutulta hänen omasta nuoruudestaan.

Souri kertoo ymmärtäneensä täysin vasta nyt, että hänen päätymisensä Playboy -lehden kuviin oli seurausta ammattimaisesta groomingista.

– Siinä haavoittuvassa asemassa olevaa tyttöä tai nuorta naista käytetään hyväksi seksuaalisiin tarkoituksiin. Pojat eivät hekään säästy tältä julmalta toiminnalta, Souri kirjoittaa.

Souri kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että Epstein-kohu on herättänyt hänessä ahdistuneita ajatuksia.

– Oikeastaan siitä lähtien kun Hugh Hefner (Playboy-lehden perustaja) kuoli, alkoi tulla esiin tapauksia, joita Playboyssa olleet naiset olivat kokeneet. Tunnistin tilanteen, vaikka minulle ei tapahtunut siellä sinällään mitään kamalaa.

Souri kertoo, että hän on aiemmin tietyllä tavalla kiistänyt omaan tapaukseensa liittyvän hyväksikäyttöpuolen.

18-vuotiaan nuoren kohtalokas matka Italiaan

Souri kertoo, että hän oli ensimmäistä kertaa yksin ulkomaanmatkalla Italiassa 18-vuotiaana. Hän kertoo kärsineensä matkalla kovasta ahdistuksesta ja paniikkikohtauksista. Häntä lähestyi menestyvän oloinen pariskunta, joka houkutteli hänet viettämään lomansa kanssaan. 25-vuotias kanadalainen nainen ja hänen kuvaajana toimiva miehensä tekivät nuoreen Souriin vaikutuksen.

Illan mittaan pariskunta kertoi, että mies on Italian Playboyn kuvaaja. Pariskunta suostutteli Sourin poseeraamaan Playboy-lehteen yläosattomissa. Pariskunta oli halunnut myös harrastaa seksiä Sourin kanssa, mistä hän kieltäytyi.

– Kun olen kuunnellut Epsteiniin liittyviä tapauksia niin tunnistin, että tässä ovat nämä ihan samat kuviot. Tähän liittyy nainen, joka on mukana lähestymässä nuoria naisia.

Souri kertoo, että hänellä ei ollut resursseja toimia tilanteessa oikein. Hänen mukaansa pariskunta käytti hyväkseen hänen turvattomuuden tunnetta ja ulkomaanmatkalla roihahtanutta paniikkihäiriötä. Tilannetta ei suinkaan auttanut se, että paniikki hiipui hänelle tarjottujen alkoholijuomien myötä.

Souri kertoo luulleensa kuitenkin tuolloin, että pariskunta on hänen ystäviään. Nyt hän kokee pariskunnan saalistaneen.

– Vaikka epäterveessä suhteessa elänyt nainen saattoi olla osaltaan hänkin alisteisessa asemassa suhteessa mieheen, Souri miettii.

– Kyllä he näkevät ja haistavat heti, että on joku yksinäinen tyttö ja helppo uhri tällaiselle. Oli se aika hirveätä. Luulin, että he olisivat jotenkin minun ystäviäni, vaikka he yrittivät seksiä ja siinä oli kaikenlaista. Ajatus itsellä oli kuitenkin, että tässä on kuin turvallinen perhe.

Hän kertoo sisäistäneensä tapahtumien kulun kunnolla vasta nyt.

– Havahduin, että ei jumankauta, en voi enää valehdella itselleni, että mitä minulle oikeasti tapahtui.

Souri toteaa tilanteessa olleen monenlaisia tekijöitä, jotka tekevät siitä hyväksikäyttöä.

– Minulla ei ollut aikaa miettiä ja pohtia sitä asiaa. Tavallaan toimin autopilotilla. Yritin selviytyä painajaismaisesta lomamatkasta yksin Italiassa.

Sourin mukaan myöhemmin kuvaaja kiristi ja uhkaili häntä ja yritti saada häntä tekemään kanssaan erilaisia diilejä kanssaan. Souri myös syyttää, että hänen nimensä oli huijattu sopimuksiin.

Souri hämmästelee sitä, miten mies sai myytyä hänestä otettuja alastonkuvia Suomeen hänen tietämättään.

– Ihan räikeätä hyväksikäyttöä alastonkuvilla, joihin hän oli saanut oikeudet väärin perustein, Souri kritisoi.

"Media pääsee pakoon kuin koira veräjästä"

Souri painottaa eritysesti median vastuuta seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvissä asioissa.

Hän kertoo kokevansa pöyristyttävänä, kun hänelle sanotaan, että hänestä otetut kuvat olivat kuitenkin tyylikkäitä. Souri sanoo, että häneltä tiedustellaan lisäksi sitä, että katuuko hän kuvia ja eikö niistä voi olla ylpeä.

– Eli minä olisin ylpeä seksuaalisen hyväksikäytön todistusaineistosta? Tämä on sellainen asia, että tämän täytyy loppua. Olen ollut täysin hyväksikäytettävissä siinä tilanteessa, miten voisin olla sellaisista kuvista ylpeä?

Hän toteaa tuntevansa tapahtumien tiimoilta tällä hetkellä suunnatonta surua.

– Näin kauan kestää, että pääsee itse kiinni siihen nuoreen tyttöön, joka olen joskus ollut. Että pystyn täysin ymmärtämään mitä hänelle tapahtui. Tavallaan se on myös surua meidän kulttuuriamme kohtaan.

Souri kritisoi sitä, kuinka mediassa jatkuvasti kirjoitetaan hyvin räikeästi käytännössä pornoon liittyvistä asioista.

– Ja sitten meillä on kaksoisstandardit siinä, että miesten suhteen ollaan helvetin tiukkoja, ettei vaan halata väärin ja ettei vaan kukaan mies flirttaile väärässä kohtaa. Ihan kuin tämä olisi se kaikkein pahin asia.

Sourin mielestä media pääsee seksuaalisuuden viljelystä koko ajan kuin koira veräjästä.

Hän ottaa esimerkiksi takavuosien iltatyttökuvat, jossa nuoret naiset poseerasivat puolipukeisina.

– Sitten siitä tuli sopimatonta. Naista ei saanutkaan enää esineellistää tällä tavalla ja iltapäivälehdet lopettivat kuvaukset. Mutta sitten alettiinkin puhua positiiviseen sävyyn, miten paljon OnlyFansissa tienaa ja miten seksuaalisuus voimaannuttaa.

Sourin mielestä tilanne onkin kääntynyt vain entistä pahemmaksi.

– Iltapäivälehtien iltatyttöjen vähän rohkeat kuvat ovat ihan pientä verrattuna mitä siellä nykypäivänä tapahtuu ja miten naisia johdetaan harhaan.

"Nuorisoa suojattava"

Souri kertoo alkaneensa ymmärtää yhä paremmin sitä, että seksuaalinen hyväksikäyttö ei tarkoita vain sitä, että uhrin täytyy olla alaikäinen, vaan siihen liittyy prosessi, jossa uhrin heikkoa asemaa käytetään jossain tilanteessa hyväksi:

– Olet altavastaajana, sinua houkutellaan ja groomataan ja syötetään syötti, mihin tartut. Minun kohdallani nämä kaikki toteutuivat, vaikka olin kahdeksantoista vuotta täyttänyt.

Hän toteaa, että 18-vuotias haluaa olla aikuinen ja kokea pärjäävänsä kaikessa.

– Siinä kuvitellaan, että ollaan aikuisempia kuin todellisuudessa ollaankaan. Samalla sitä vääristelee itselleenkin sitä tarinaa. Enhän olisi sen ikäisenä voinut myöntää, että minä olenkin tässä uhri!

Souri toteaa, että aivot kehittyvät täysin vasta noin 25-vuotiaana. Hän haluaisikin kieltää nuorten naisten ja miesten seksuaalisen kaupallistamisen. Souri on parhaillaan perustamassa uutta puoluetta, jonka nimi on Suomen Graniittipuolue ry. Sorin mukaan hyväksikäytön estäminen on puolueen agendalla vahvasti.

– Firmat tekevät rahaa alle 25-vuotiaiden seksuaalisuudella. Tämä otetaan meidän Graniittipuolueen ohjelmaan. 25 vuotta pitäisi olla ehdoton ikäraja, että kukaan saisi edes mennä mihinkään OnlyFansiin.

Souri kertoo, että Graniittipuolueen tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen ja tätä kautta myös hyväksikäytön estäminen.

Souri pohtii, että nuoruuden kuvat seuraavat häntä aina.

– Se on koko minun elämäni loppuun asti, siihen asti, kun kuolen. Ja senkin jälkeen se Playboy on se keskeisin leima, mikä minulla on. Se ei lähde mihinkään sieltä.

– Meidän täytyy suojata meidän nuorisoamme, tyttöjä ja myös poikia tältä, hän jatkaa.