Saapuvasta lähetyksestä kertova viesti voi olla huijaus.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan huijausviestistä, jossa ilmoitetaan vastaanottajalle saapuvasta lähetyksestä.
Tekstiviestissä väitetään, että vastaanottajalle on tulossa lähetys tiettyyn ajankohtaan. Viestissä pyydetään vahvistamaan lähetyksen vastaanotto linkkiä klikkaamalla.
Näin ei missään nimessä pidä toimia, sillä linkki ohjaa tietojenkalastelusivustolle.
Tältä huijausviesti voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.
Lue myös: Pysäköintivirhemaksu erääntynyt? Varo tätä huijausviestiä
Katso myös: Huijausyritykset yleistyvät – miten niitä voi torjua?
9:45Huomenta Suomen vieraina Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm ja Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Kyberturvallisuuskeskus