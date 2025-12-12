Kyberturvallisuuskeskus varoittaa Fintraffic-huijauksesta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin nimisissä leviävistä huijausviesteistä.
Fintrafficin nimellä tulevissa viesteissä pelotellaan vastaanottajia erääntyneellä pysäköintivirhemaksulla.
Viesteissä pyydetään suorittamaan maksu mahdollisimman pian lisäkulujen välttämiseksi.
Huijausviestiin liitettyä linkkiä ei pidä klikata, sillä se johtaa pankkitunnusten kalastelusivustolle.