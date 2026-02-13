Kyberturvallisuuskeskus varoittaa huijausviesteistä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Suomi.fi-palvelun nimissä lähetetyistä kalasteluviesteistä.
Huijausviesteillä houkutellaan vastaanottajaa klikkaamaan sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.
Linkkiä ei kuitenkaan missään nimessä pidä klikata, sillä se vie rikollisten hallussa olevalle sivulle.
Tältä huijausviesti voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.
Lähde: Kyberturvallisuuskeskus