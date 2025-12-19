Kyberturvallisuuskeskus varoittaa kauppapaikka Vintedin nimissä leviävästä huijauksesta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Vinted-teemaisesta huijauksesta.
Käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden kauppasivusto Vintedin nimissä leviää sähköpostiviestejä, jotka pyrkivät ohjaamaan vastanottajan kalastelusivustolle.
Sähköpostissa on linkki, jonka kautta vastaanottaja pyritään ohjaamaan sivustolle, jossa puolestaan yritetään saada vielä klikkaamaan jatka-painiketta.
Näin ei missään nimessä pidä tehdä, sillä kyse on oikeaa Vinted-sivustoa matkivasta huijaussivustosta, joka on rikollisten hallussa, Kyberturvallisuuskeskus varoittaa.
Tältä huijaussivusto voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.