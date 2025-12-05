Kyberturvallisuuskeskus varoittaa verottajan nimissä leviävistä huijausviesteistä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Verohallinnon nimissä leviävästä huijauksesta.
Muka Verohallinnolta tulevissa sähköpostiviesteissä vastaanottajaa kehotetaan päivittämään tietonsa linkin kautta.
Todellisuudessa rikolliset nappaavat linkin kautta luovutetut tiedot haltuunsa.
Tältä huijausviesti voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.