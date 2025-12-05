Kyberturvallisuuskeskus varoittaa vakuutusyhtiön nimissä leviävistä huijausviesteistä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan LähiTapiolan nimissä leviävistä valheellisista tekstiviesteistä.
Vakuutusyhtiön nimissä lähetetyissä tietojenkalasteluviesteissä väitetään, että vastaanottajalla on maksamaton lasku. Lasku kehotetaan maksamaan viestissä olevan linkin kautta.
Näin ei missään nimessä pidä tehdä, sillä linkki vie todellisuudessa rikollisten hallussa olevalle sivustolle.
Tältä huijausviesti voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.